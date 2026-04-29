咖啡也要打壓！台灣好手奪拉花冠軍秀國旗　中國施壓改「中華台北」

▲林紹興今年4月赴美參加「2026世界盃拉花大賽」勇奪冠軍。（圖／翻攝社群）



記者杜冠霖／台北報導

台灣選手林紹興今年4月赴美參加「2026世界盃拉花大賽」，擊敗各國好手，勇奪冠軍寶座，他在賽後高舉中華民國國旗，而比賽當下及頒獎典禮上，現場都清楚標示 Taiwan。然而此舉引起中國不滿，施壓主辦單位，昨（28日）官網把Taiwan改成Chinese Taipei。對此，綠委林楚茵要求外交部立即查明主辦單位更名原因，並向主辦單位表達嚴正抗議，要求恢復正確名稱 Taiwan，不得任由中國抹煞台灣選手的努力。

賽後主辦單位受到中國施壓，昨晚官網竟把Taiwan改成Chinese Taipei，引發咖啡圈憤怒。世界咖啡沖煮冠軍王策發文抗議，強調他代表的是「台灣咖啡協會」Taiwan Coffee Association。 而世界咖啡師大賽冠軍吳則霖也表示，Taiwan 不只是名稱，而是許多選手、教練、評審、店家、烘豆師與消費者共同累積出的身份與記憶。

林楚茵指出，「鄭習會」沒有帶來和平，只有中國對台灣更多的打壓，鄭麗文的躺平沒有和平，現在連國際咖啡比賽，也遭中國黑手介入。沒有什麼「政治歸政治、咖啡歸咖啡」，不管是體育還是咖啡賽事，只要台灣在世界舞台發光，中國就急著把台灣的榮耀佔為己有，讓台灣Taiwan「被消失」。

林楚茵指出，越來越多咖啡師選擇站出來，守護自己的榮耀，也守護台灣的榮耀。台灣選手在國際舞台上努力發光，政府也應該成為他們最堅定的後盾，身為外交國防委員，已要求外交部立即查明主辦單位更名原因，並向主辦單位表達嚴正抗議，要求恢復正確名稱 Taiwan，不得任由中國抹煞台灣選手的努力。