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健康因素請辭　陳菊「監察院長任內」最後一次財產申報曝

▲▼施明德 我只帶來信心 新書發表會 王金平 郝龍斌 陳菊 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前監察院長陳菊。（ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

監察院昨（28日）公布廉政公報，包含監察院多位監委，其中前監察院長陳菊因病告假一年多，直到今年1月底請辭獲准，這也是陳菊任內最後一次財產申報，因將病假期間薪資全數繳回國庫，陳菊存款1854萬，與前年11月相比增加70萬。

陳菊因健康因素請假逾一年，直到1月28日請辭獲准，於2月1日生效。根據財產申報，前院長陳菊在去年11月申報在宜蘭縣三星鄉有1筆農地，另外2筆土地、1筆建物交付信託，位於宜蘭、高雄，存款1854萬8890元、信託財產專戶5萬1428元、1筆儲蓄型壽險。沒有申報股票、現金、汽車、債務。

陳菊因病告假期間，自2025年起至今年1月，自願放棄每月36萬元薪資並主動上繳國庫，以13個月計算，共繳回約468萬元新台幣。而根據財產申報若與前年11月申報相比，陳菊的存款增加約70萬元，在信託財產專戶方面，則比前一次少3萬元。

監察院副院長李鴻鈞名下5筆土地、6筆建物，位於日本東京跟雙北，另有位於雙北14筆土地、11筆建物交付信託，1輛TOYOTA、1輛LEXUS、1輛捷豹汽車，存款1707萬76元，6筆保險，投資一間加油站200萬元，另有債務8945萬6578元主要用於購置不動產。

另外，李鴻鈞夫婦持有約46萬8800股欣泰，交付信託，若以昨日收盤價53.3計算，市值約2500萬元。

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