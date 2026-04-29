貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？教育部曝正解　眾人驚：什麼時候改的

▲大家知道貢丸的「丸」字真正寫法嗎？（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

時常有些國字的讀音念法因為不同年代而有所不同引發討論，就連文字筆畫寫法如今也釣出不同世代的網友有不同見解。就有網友貼出學生的回家作業，生字簿上的「丸」沒有凸出，好奇發問：「什麼時候『丸』這個字，那個點不用超過撇？」意外掀起眾人熱議。

該名網友在Threads貼文好奇「丸」的那一點是什麼時候開始不用超過那一撇，讓不少人相當震驚：「記得是超出去的啊」、「超級震驚，78年（指出生年次）凸出去！」「我83年的 我記憶中的丸也是凸出去的欸！！」「丸蛋，曼德拉效應」。

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但也有人指出：「我84年次，民國91年上小一，當時學的『丸』就是撇在裡面了喔！」該網友表示，當時老師也有強調，知道大家會撇出去，「但正確寫法是撇在裡面，所以大家記得就好，老師們不會抓這麼嚴」。

網友揪真相！教育部辭典見真章

另外有網友表示，標準字體推行初期的民國70年代，在教育部正式統一標準之前，民間書寫習慣較為分歧，許多書法或傳統習字帖會將「丸」的點寫成穿透撇筆（類似「丮」的寫法），這種寫法被視為「俗寫」，「丸是不能出去，熱是要出去，丸目前是標準字，通出去是異體字，異體字也不能說錯，只是目前比賽考試要用標準字」。

有些網友貼出4、50年前的辭海，證明過去的「丸」那一點確實有凸出，不過根據教育部重編國語辭典修訂本，「丸」字標準寫法確實是那一點沒有凸出的版本，現在許多電腦、手機輸入法也是顯示沒有凸出的「丸」，但不少網友還是十分意外，甚至懷疑記憶被竄改了。

▲教育部辭典顯示的寫法確實是「那一點沒有凸出去」的版本。（翻攝《重編國語辭典修訂本》）



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