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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌「自稱賣帥臉」直播募款1000萬：我還滿年輕的齁！拜託大家

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨主席黃國昌在新北藍白合民調中落馬後，28日晚間開直播與前主席柯文哲合體，說明「民眾黨的下一步」，宣布要啟動募款計畫，目標1000萬，「賣我這張帥臉拜託大家」，結果被網紅四叉貓及綠營網友酸爆。

黃國昌稱議員參選人沒背景　拜託支持者小額捐款

黃國昌在直播中表示，這次民眾黨推出48人參選議員，都是沒有背景、家裡不那麼有錢的，雖然法定政治獻金專戶已經可以開設，但實際上募款仍不容易，「所以今晚我要臉皮厚一點，特別拜託大家，不管金額大小，請大家捐款，民眾黨會把大家所捐獻的金額，分配給各個議員參選人」。

▲▼柯文哲、黃國昌合體開直播募款。（圖／截取自黃國昌YouTube）

▲柯文哲、黃國昌合體開直播，募款目標1000萬。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

黃國昌笑喊賣帥臉　柯文哲補充企業不敢大筆捐款

黃國昌表示，他設定的目標是1000萬，「我今天在這邊，不是賣老臉，我還滿年輕的齁，賣我這張帥臉！我賣帥臉，阿北賣和藹可親的臉，來拜託大家！」隨後，柯文哲也補充，現在在民進黨打壓下，企業都不敢大筆捐款了，「所以我們只能訴諸這種小募款」。

四叉貓發文狠酸　綠營網友諷「最後榨乾小草機會」

對此，網紅「四叉貓」劉宇發文狠酸，「笑死耶！黃國昌有參選出來募款就算了，早上宣布不參選，晚上就公告要募更多的錢，1000萬去找妙天討不就好了，還是說橘子不在沒人幫扛錢？」

貼文一出，網友紛紛留言，「把小草當韭菜？」、「小草又高又長，可以割囉！」、「好敢要。反正草就窮一輩子！」、「我覺得這次募不到、我們拭目以待」、「最後榨乾小草的機會了」、「昌嫂不是一出手就三千萬」、「剩7％再不割就沒了，請大家體諒」、「結果下一步就是繼續募款，吃相超難看」。

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