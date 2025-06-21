賴清德臉書談「團結國家十講」　徐巧芯留言嗆：造成對立的就是您

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（21日）在臉書發文表示，將從明天開始，在各大社團進行「團結國家十講」，親自說清楚台灣此刻面臨哪些挑戰，並邀請大家一起參與對話，讓「團結」成為台灣最堅實的防線。不料，國民黨立委徐巧芯火速在底下留言反嗆，造成台灣分化跟對立的就是您，還好意思談「團結」？藍委羅智強也接力留言「 團結國家，從鬥爭在野黨做起」。

賴清德稍早在臉書發文表示，「上任至今，對外，我們持續與國際民主友盟站在一起，深化台灣與世界的連結；對內，我們更以具體行動，希望團結國人、朝野、國家，共同面對外來威脅」。

此外，賴清德宣布，從明天開始，他將在各大社團進行「團結國家十講」，分別針對國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣為主題，從制度的根基到對外的佈局，從民主的韌性到經濟的繁榮，他都會一一說清楚、講明白。

賴清德說，他希望以最直接的方式，主動向國人說明，台灣此刻正面臨哪些挑戰？政府做了哪些努力？我們要如何一起往前走？他也想邀請大家，一起參與這場民主的對話，讓「團結」成為台灣最堅實的防線。

然而貼文一上線不久，徐巧芯即衝進留言區開嗆，「造成台灣分化跟對立的就是您，還好意思談「團結」？只有服從民進黨的意見才叫團結嗎？超好笑」。網友們則也湧入直呼，「說得太好了！」、「直球對決」、「巧芯讚讚」，不過，也有網友持不同意見高喊，「國民黨聯共賣台」、「大罷免大成功」等語。

▼國民黨立委徐巧芯反嗆總統賴清德，「造成台灣對立的就是您」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）