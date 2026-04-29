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社會 社會焦點 保障人權

高雄警偷拍6女「AI換臉變裸照」！遭記大過調單位現況曝

▲▼ 高雄市警察局三民第一分局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲三民第一分局某派出所一名凃姓員警拍攝報案女子身體部位，再用AI軟體合成裸照。（圖／翻攝自Google地圖）

記者賴文萱、黃資真／高雄報導

高雄市警局一名涂姓員警遭控利用職務之便，假借執行勤務或檢查傷勢名義，私自拍攝6名受害女性，甚至在大膽在辦公室女廁偷拍報案人如廁，事後更利用AI軟體將受害者照片合成虛擬裸照觀賞。高雄地檢署偵結後，依違反個資法、性影像相關罪嫌將其起訴；涂員事後被記大過1次，現被調任鳳山分局警備隊，列為重點對象列管。

荒唐警拍攝報案女子身體 6人受害

高雄地檢署起訴指出，凃員於2023年7月21日日晚間8時許，替A女處理車禍，而員警並無自行檢查或拍攝報案人傷勢的程序，卻假借此名義，要求A女雙手舉高，持手機拍攝胸部及腋下身體部位；11月4日，B女停在車棚的車輛被他人撞倒，隔日凃員與B女約在區公所，拍攝她的全身照片。

11月24日晚間8時許，凃員處理C女的妨害電腦使用案時，找藉口持手機拍攝全身照；2024年1月3日傍晚，D女提告過失傷害案，同月16日晚間凃員又以檢查傷勢之名，至D女住宿要求她脫去上衣，僅穿著運動內衣拍攝其身體特徵。

指定坐辦公桌、床上 女子如廁還偷拍

1月31日下午E女發生車禍，凃員拍攝她的腋下部位、半身正面等身體照片；3月17日凌晨，凃員處理F女的手機遺失案，要求她坐在辦公桌上，拍攝頭部至大腿部位照片，甚至在F女如廁時偷拍；返家後F女在家裡找到手機，因此打電話告知凃員此事，凃員卻謊稱因有留下報案紀錄必要，跑到她的住宿，聲稱因有嫌疑人會將物品藏在腳底板，要求F女坐在床上，拍攝她雙腿併攏的坐姿全身照。

以上事件凃員全是用私人手機拍攝，9月16日他利用AI程式，將6名受害女子的照片與虛擬裸體影像合成裸照供自己觀看。直到2025年9月三民分局接獲民眾陳情後立即啟動調查、發現上情後，主動報請高雄地檢署起指揮偵辦。

▲▼手機（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲凃員利用AI軟體將6名女子的身體部位照片，拿來合成虛擬裸照。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pexels）

高雄檢起訴建請加重其刑 分局：記過調整服務地區

檢方認為，凃員僅為滿足個人私慾，多次利用受理報案及執行勤務的機會，違法拍攝女性身體影響，甚至前往其住所拍攝，此舉顯係濫用職權至極，嚴重侵害個資自主權，且高度減損警察機關之廉正形象，依違反個人資料保護法、未經同意無故攝錄他人性影像等罪嫌起訴，同時建請法院依法加重其刑，並從重處有期徒刑3年6月、併科罰金30萬元。

據了解，涉案凃姓員警當時被記大過1次並調離原單位，去年10月調任鳳山警備隊，目前仍在職，正常值班、巡邏，但持續被列為重點對象管制。不過，相關人事處置也遭質疑「過於寬鬆」，更擔憂監督機制是否確實落實。

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