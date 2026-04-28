沈伯洋拋改辦「無限城論壇」　Cheap：餅畫到宇宙！高雄怎不先辦

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋參選台北市長箭呼聲極高，日前專訪更提到，若當上台北市長，一定取消台北上海雙城論壇，很多時候反而造成滲透破口，台灣要走向國際，和東京、紐約、巴黎等大城市建立聯繫，辦理真正的「無限城論壇」。對此，百萬網紅Cheap今（28日）表示，想辦人家就來？真的這麼好，怎麼高雄不先辦一下？這個餅畫到宇宙了吧。反正沒辦成，再推給阿共就好了，畫一個自己控制不了的餅，結局就是兩頭空。

Cheap表示，沈伯洋的重大政見取消「台北上海雙城論壇」，因為他覺得這活動不必要，且會被中國滲透，並提出新概念「無限城論壇」，改跟東京、紐約、巴黎、倫敦合作，蔣萬安回了一個冷笑話「那不是無慘的大本營嗎」？

Cheap表示，沈伯洋一出手，果然好笑，舉辦無限城的構想是很好啦，但紐約巴黎會理你？想辦人家就來？真的這麼好，怎麼高雄不先辦一下？這個餅畫到宇宙了吧。

Cheap認為，不過沈伯洋厲害在知道這政見很難成功，但失敗永遠有理由，反正到時候沒辦成，再推給阿共就好了。

Cheap說，沈伯洋真的把雙城論壇砍掉，就是先毀掉現有的，再畫一個自己控制不了的餅，結局就是兩頭空，少數和阿共官方溝通的渠道沒了，台北市民會吃抗中保台這套嗎？