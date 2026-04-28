讚黃國昌沒贏卻得到不少本錢　媒體人點4動作：表現厲害

▲黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

2026年新北市長選舉，藍白合作共推人選，今（28日）民調結果出爐，由國民黨參選人李四川出線，將代表國民黨、民眾黨對決民進黨蘇巧慧，黃國昌也強調，他個人、包括民眾黨，一定都會全力輔選。對此，媒體人羅友志認為「黃國昌表現厲害」，他點出4動作強調，黃國昌已有民眾黨「真正黨主席」的態樣出現，對民眾黨來說，這一次「沒贏」，反而得到不少「贏回來」的本錢，誰說退不是進？

羅友志表示，新北市長藍白競爭，李四川出線。雖然，這場民調本身就是「過場」，但是下一份《川慧民調》，一定會反應在《藍白合整合成功》上。

羅友志表示，李四川跟黃國昌選在同一個空間揭曉答案，本身就是藍白合強心針，起手式就是利多。李四川迴避「黃國昌加入競選團隊」問題，以「黃國昌是主席，必須全國輔選」，畢竟川團隊目前是侯朱共治，黃國昌DNA不合，肯定會出現負面效應，這樣解套理由正當、四兩撥千斤，非常聰明。

接著，羅友志指出，但黃國昌表現更厲害，第一「延續侯友宜市長政績」，除了巧妙幫川團隊化解尷尬，也向新北國民黨團釋出善意，未來民眾黨新北小雞，除了「黃國昌全國輔選」之外，還多了一拖拉庫的藍營明星讚聲的可能性，士氣大振。（就看國民黨夠不夠大氣了）

羅友志指出，第二「證明足夠競爭力」，一句話，幫自己輸的不難看，做了最佳註解，確實成績也不差，以民眾黨近來風雨飄搖的氣氛中，黃國昌「不差的能量」，無疑是一股火苗。

羅友志說，第三，還把「新莊競選總部」，未來設定為「民眾黨市議員聯合總部」，處處為小雞著想，這股溫暖，也讓柯前主席給黨員不夠全面支持基層的印象，注入新的氛圍。

羅友志說，最後，這個新莊競選總部還是「李四川後援會」、也說「李四川需要我幫忙的，全力輔選」，這實在太高段了。

羅友志認為，黃國昌暨跟鄭麗文同台「藍白合」之後，第二次讓「在野同心」加厚！看來，黃國昌已有民眾黨「真正黨主席」的態樣出現！對民眾黨來說，這一次「沒贏」，反而得到不少「贏回來」的本錢，誰說退不是進？

羅友志直言，蘇巧慧能量一樣不容小覷，新北戰場，看來沒有想像的悶，至少比沈伯洋打算硬纏蔣萬安動漫梗，好看多了。

▼羅友志。（圖／翻攝自Facebook／羅友志 友話直說）