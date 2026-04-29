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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反擊！打柯遭民眾黨轟破壞藍白合　游淑慧點名陳智菡：最沒資格情勒

▲游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

▲游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧27日在節目表示，維冠大樓倒塌，因為柯文哲要求忠孝橋引道盡快拆除，所以全台灣大型機具全部調來台北，當年維冠的家屬很難過沒有大型機具可以吊起大樓。但其實時任台南市長賴清德早已澄清「沒有影響到」。游淑慧此打柯言論也惹怒民眾黨公職、支持者，遭痛批破壞藍白合。對此，游淑慧今（29日）反擊，「當年賴清德面對災民怒火，不就是不敢承認自己搶不到大型機具？」自己認為最沒資格拿藍白合情勒國民黨的，就是民眾黨立院黨團主任陳智菡，「2024年是誰一力反對」？

針對忠孝橋引道拆除案，游淑慧27日於節目《新台派上線》表示，柯文哲當時唯一做的事情就是盡快拆除、縮短工期，所以自己記得當時發生了一件蠻讓人難過的事情，柯文哲當時為了盡快拆除，動用了200多個人力、70幾個大型機具，可是當時大家記不記得，那時候維冠大樓倒塌，因為柯文哲要求忠孝橋引道要盡快拆除，所以當時全台灣的大型機具全部調來台北。

游淑慧說，大家如果記得，當年維冠的家屬其實很難過，因為當年沒有大型機具可以去吊起那個大樓，就是因為當時柯文哲要求盡快拆除。

此言論瞬間惹怒民眾黨公職，民眾黨立院黨團主任陳智菡痛批，「我們已準備像大罷免一樣，全力助攻藍白共推縣市首長參選人」，但國民黨籍議員游淑慧、鍾小平等人卻不斷攻擊醜化民眾黨，眼中只有自己的選情，衷心希望國民黨高層有在監看輿情，而大批小草隨後也灌爆游淑慧社群平台，痛批她是「破壞藍白合的罪人」。

對此，游淑慧稍早反擊，「身為市議員，我為所當為」，就像民眾黨議員對於萬安市長的許多批評或猛烈砲火，大家也都彼此尊重。

游淑慧點名，但一直以來，自己認為最沒資格不斷拿藍白合來情勒國民黨的就是陳智菡小姐，2024年國民黨全黨低聲下氣、誠意十足，希望藍白合時，「是誰表現出又哭又鬧，一力反對柯前主席藍白合？」一個影響台灣未來的重大決定，自己至今仍難以想像有如此荒謬的轉折。

游淑慧表示，如今面對民進黨司法追殺，國民黨上至羅智強、徐巧芯等立院黨團成員，下至黃呂主委和國民黨各地黨工，大家都無辜在承擔2024年賴清德當選的苦果和惡夢。即便如此，藍營有人時刻在追究誰讓2024破局的責任嗎？

游淑慧強調，不管如何，如今還好有鄭麗文主席和黃國昌主席的堅定與誠信合作路線，相信2026年不會重蹈2024年的惡夢。

針對打柯言論賴清德早澄清一事，游淑慧也貼出「長臂大鋼牙到台北拆忠孝橋進度慢 家屬怒：拆橋比救人重要」新聞報導，點名民眾黨發言人張彤，「所以請問張某某，她認為是賴清德說謊，還是災民說謊？當年的賴清德面對災民怒火，不就是不敢承認自己搶不到大型機具？」

▼陳智菡。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼陳智菡。（圖／記者黃克翔攝）

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