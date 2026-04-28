大巨蛋開唱就震動　許淑華：體育局解方竟是「拍手取代跳動」

▲大巨蛋。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

日本搖滾天團「ONE OK ROCK」上週末連2天熱唱台北大巨蛋，數萬粉絲嗨唱跳動造成周邊住家共振，引發居民恐慌。北市議員許淑華今（28日）質詢表示，去年5月，大巨蛋周邊5位里長向蔣萬安市長當面陳情，一年過去了，體育局至今沒有要求監測數據，竟以「提醒觀眾以拍手代替跳動」因應。對此，體育局長游竹萍表示，中央還沒有針對震動影響有相關規定，會和環保局討論研議相關規定。

許淑華說，其實她早在去年就提出三項主要訴求，包括：建立演唱會期間震動監測機制、公開監測資訊，以及研議演出與觀眾互動方式以降低震動影響。然而一年過去，市府完全無任何具體改善，僅有比照小巨蛋，「提醒觀眾以拍手代替跳動」作為因應措施。

許淑華質疑，大巨蛋容納4萬人，小巨蛋僅1.2萬人，怎麼能用相同方式管理？去年就提出監測機制不足的問題，現行震動監測僅於固定地點進行，且頻率為每季一次，並非在演唱會舉辦期間即時監測，無法真實反映活動對周邊環境的影響。

許淑華說，過去市府曾發文要求遠雄加強監測，但至今未見監測點位、頻率及次數的提升，遠雄只回文希望有規範以利遵循，但市府卻當面跟我說要等中央規範。

許淑華指出，台中洲際棒球場、高雄巨蛋，也經常舉辦演唱會活動，並沒有遇到跟台北的問題，地方政府都有能力處理，「所以，這跟中央到底有什麼關係？市府一遇到問題，每次都要推給中央」。

許淑華再提出二點具體要求，第一，應立即要求由第三方公正單位進行演唱會期間的震動監測，並增加監測頻率、地點與次數，相關費用由營運單位負擔。第二，應儘速邀集專業技師與專家學者，一同研議針對大巨蛋周邊震動問題進行評估，並提出具體防震改善方案，以確保公共安全。

許淑華強調，大巨蛋位於人口密集區，舉辦大型活動應兼顧娛樂與居民安全，市府不應將責任推諉中央，應主動建立相關規範與管理機制，確保市民居住安全與生活品質。