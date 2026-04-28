藍白合作制度化鋪陳2028　民眾黨保溫影響力考驗兩顆太陽

▲黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

藍白2026年選舉戰略合作，新北市長經過民調比拼後，由國民黨李四川代表兩黨對決民進黨蘇巧慧。藍白透過制度落實合作默契，在2028下架賴清德目標下，2026延續地方包圍中央態勢至關重要，這也是黃國昌選擇合作的重要關鍵，藍白合目的要把在野的盤做到最大，但這無形中，卻也箝制民眾黨發展，甚至面臨加速泡沫化的危機。

民眾黨、國民黨今公布2份民調，依黃國昌的解釋，為避免透過加權方式，各年齡層都做到滿足樣本的數量，因此民調做了足足長達5天。A民調，李四川對上蘇巧慧，以34%對28.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.1%對31.3%，蘇勝出。B民調，李四川對上蘇巧慧，以36.3%對24.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.3%對26.7%，黃勝出。

這次民調的結果不難猜，實際走入地方，比肌肉、比實力，民眾黨如何和創黨百年、地方結構扎根嚴實的國民黨抗衡？但為避免重蹈2024大選的覆徹，兩陣營必須要合得漂亮、能說服人，雙方談好後，剩下的只是如何給雙方支持者一個好的交代。

檯面上，雙方以制度化的方式走了過場，落實合作默契，為2026年底的選舉定調、鋪陳2028年選舉更大的戰略目標，在野將攜手走在共抗民進黨的路上。但對民眾黨來說，卻不可避免的落入發展困境；且雙方的合作越順利，國民黨得利的只會更多。

藍白合作的目的就是讓民進黨下台，在「主帥」由國民黨擔任狀況下，先不說勝敗考量，光為達成教訓民進黨的目的，選票就流向了國民黨。過程中，民眾黨光是要持續保有政治能量就已難上加難，要拓展地方更是寸步難行。

以新北市來說，年底九合一選舉只會有蘇巧慧、李四川兩組候選人，民眾黨勢必完全被邊緣化。議員選舉方面，國民黨也未大方禮讓席次，民眾黨議員參選人仍需回歸現實，設法在刀刀見骨的選舉中拼出線；在缺乏母雞帶領下，又更顯得無力。

「下架賴清德」讓民眾黨與國民黨走上同一條路，「藍白合」更如緊箍咒般讓民眾黨本身的發展縛手縛腳。若在2026年選舉難以斬獲好成績，民眾黨勢必一點一點流失向國民黨叫板的基礎，如何避免在2028年淪為可有可無的雞肋角色？考驗黨內「兩顆太陽」的智慧。