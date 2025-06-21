大罷免大成功或大失敗？　「2關鍵數字」決定綠能否奪回國會半數

▲大罷免第三階段投票，將在7月26日舉行，然而尚須達成「2關鍵數字」，民進黨才可能重返國會最大黨寶座。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中選會昨（20日）公告，24件罷免國民黨立委成案，並將於7月26日舉行第三階段投票。當初民進黨就是因朝小野大，想翻轉國會「三黨不過半」格局，黨團總召柯建銘才會登高一呼喊出罷免41席藍委。如今大罷免已推進到投票階段，接下來也會進入第四階段的補選，對民進黨而言，大罷免要大成功，將取決於「2關鍵數字」，分別是「12」與「6」，一旦達標，民進黨不僅能成為國會最大黨，還能實質過半。

2024年1月13日大選結果，在總席次113席的立法院中，民進黨團僅取得51席，失去國會最大黨寶座；國民黨團拿下52席＋2席無黨籍參與運作，民眾黨則獲得不分區8席，成為關鍵少數。

在國會朝小野大的政局下，從藍白聯手推行的國會改革法案（或稱國會擴權法案）開始，便一路點燃朝野激烈衝突的戰火，接續而來的財劃法、選罷法、憲訴法，甚至是總預算，藍白幾乎輾壓綠營，民進黨政府只能不斷尋求覆議，無奈都難以撼動藍白的銅牆鐵壁，最後只好走上釋憲一途。

2025年1月4日，民進黨團總召柯建銘首次喊出，針對國會的亂象，民進黨立委的人數，已無法改變藍白合作毀亂憲政、亡國賣台，現在唯一能做的是喚起民意，借力使力才能救台灣，不只要改選立法院正副院長，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

大罷免號角吹響，民間罷免團體緊接著遍地開花。歷經不到半年光景，大罷免成為一股沛然莫之能禦的社會力量，從一階提議、二階連署，直到昨日為止，中選會終於正式公告，有24件罷免國民黨立委的提案成案，並將於7月26日舉行第三階段投票。這對民進黨團來說，無疑是注入一劑強心針，但要徹底扭轉朝小野大格局，民進黨和罷團要成功罷掉幾席才算是「贏」呢？這就要關注兩個不同時段的兩個關鍵數字。

一、第三階段罷免投票－若拉下「12」藍委，綠營將暫時重掌國會優勢

以藍白合作的模式推算，現階段藍白黨團掌握62席，民進黨團只有51席。而依選罷法規定，被罷免人自選委會公告投票結果時起，解除立委職務。一旦綠營能在第三階段投票中，成功罷掉12名藍委，如此一來立委總數只剩101席，此時藍白相加僅佔50席，綠營則能以51：50，一席險勝，重新拿下國會半數。

日前民眾黨已提出立法院本會期延會至8月31日的提案，一旦通過，屆時，7月26日過後，綠營將有望在補選投票前，至少有約1個月的時間，可以去推動想要通過的法案，例如國安十法，當然亦可能將過去一年，藍白提出的法案，例如還假於民法案、財政收支劃分法，或是軍警調薪等法案撥亂反正。

二、補選階段－綠營若能奪下「6」選區，將正式重返國會最大黨寶座

根據《選罷法》第91條第2項，罷免案若經投票通過，依規定應辦理補選者，則應自投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。因此，即便大罷免第三階段投票有12名藍委罷免案通過，但綠營是否能「正式」重回國會最大黨，取得過半席次，仍須視後續補選結果而定。

以國會總席次113席來推算，過半數為57席，所以，綠營必須要在現況51席的基礎上，再拿下6席才能實質過半。由此可知，就算罷掉12席藍委，但後續補選若未能至少取得6席立委席次，這場籌謀超過1年的大罷免就算大失敗。