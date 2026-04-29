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撞死運將肇逃「一審重判10年」！　邱軍再度鞠躬道歉：持續談和解

▲▼ 邱軍酒駕撞死計程車司機判刑10年，稍早聽判完後再度道歉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱軍酒駕撞死計程車司機判刑10年，稍早聽判完後再度道歉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

25歲歌手邱軍在2024年凌晨酒駕上路，撞死一名站在路邊休息的計程車司機，卻肇事逃逸2天後才到案，全案由一審國民法官審理後，今(29日)中午一審宣判，依不能安全駕駛致死罪、肇事致人死傷逃逸罪合併判處10年有期徒刑，稍早聽判完的邱軍對著鏡頭再度鞠躬，並表示還是會盡可能與家屬達成和解。

今天邱軍獨自一人到庭聽判，法官宣判依不能安全駕駛致死罪判8年，肇事致人死傷逃逸罪判3年6月，合併判處10年有期徒刑。結束後對於結果他表示「尊重司法」，被問及判10年會不會覺得太重，邱回「不會不會」，在法院門口受訪時邱軍再度向媒體鏡頭90度鞠躬，提到目前跟家屬依舊會盡可能達成和解，也會持續去道歉，「不好意思造成大家麻煩」，接著2度鞠躬。

▲▼ 邱軍酒駕撞死計程車司機判刑10年，稍早聽判完後再度道歉。（圖／記者郭世賢翻攝）

本案發生在2024年12月27日凌晨，邱軍與女友以及友人前往基隆一處餐酒館聚餐，喝下兩桶近5公升生啤酒、數杯小米酒後，邱軍卻在醉醺醺的情況下，於凌晨4時許開車打算返回朋友住處休息，卻在信一路撞上站在路邊休息聊天的2名計程車司機，其中李姓司機搶救7天後仍傷重不治。

▲▼ 邱軍酒駕撞死計程車司機判刑10年，稍早聽判完後再度道歉。（圖／記者郭世賢翻攝）

而邱軍直到事發2天後才到案說明，起初還拒認酒駕，直到收押期間自知逃不了，才坦承酒駕，2025年5月5日全案偵結起訴，基隆地檢署依不能安全駕駛致死與肇事致人於死傷逃逸罪嫌起訴。

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