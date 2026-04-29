彰化縣核定「消防人員危險加給加成」　王惠美親赴消防局發布

▲彰化縣長王惠美在29日親赴消防局宣布核定消防人員危險植物加給加成方案。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者唐詠絮、邱中岳／連線報導

彰化縣長王惠美，為提升消防人員士氣，並肯定第一線長期投入救災、救護及災害應變工作之辛勞與風險，於29日親自出席消防局2026年主管月報，當面慰勉各級幹部與基層分隊主管，並宣布拍板核定「消防人員危險職務加給加成」調整方案，且配合中央修正「消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險職務加給表」。

縣長王惠美宣布，自2026年3月1日起生效，後續將依規定辦理核發及追溯作業，慰勉消防同仁的辛勞。王縣長表示，本次加成調整參照警察勤務繁重加給之分級機制，依勤務危險程度區分為「4成」、「3.5成」及「3成」三級，最高可加成4成，每人每月最高可增加新台幣3880元，並於5月薪資一併發放。

並且後續將依規定辦理核發及追溯作業。時序即將進入夏季防溺及防汛、防颱整備期，提醒同仁在執行任務時務必重視自身安全，確保順利出勤、平安返隊。



王縣長強調，縣府從2019年到2025年，已累計投入超過4億4300萬預算，全面更新消防與義消夥伴的勤務服裝、救災裝備與福利保險，並引進科技設備與各項專業訓練，讓各位夥伴在第一線執勤時安全更有保障。期望透過實質待遇的提升及設備升級，讓各位的付出獲得具體的支持與安全保障。

王縣長也藉此機會推廣健康政策，115年度「萬人健檢」活動已於4月11日正式啟動，凡設籍彰化、年滿40歲符合資格的鄉親，每完成1項篩檢可獲100元健康禮券，最高可領600元，呼籲民眾積極參與，保護民眾安全也要好好照顧自己。

彰化縣消防局表示，消防同仁長期站在守護縣民安全最前線，承受高度風險與壓力，縣府也將在制度與資源上給予更完善的支持，此次中央修正規定後，縣府即積極研議配套措施，迅速完成本縣加成方案核定，作為消防同仁最堅實的後盾，讓第一線同仁無後顧之憂，全力投入救災救護工作，守護縣民生命財產安全。