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大陸 大陸焦點 特派現場

陸客潮要來了？　福建公布赴金馬遊「76間旅行社」名單

▲▼小三通航線，今（10）日上午10時起恢復航駛，往返交通逐步回復正常。（圖／記者鄭逢時攝）

▲小三通航線。（圖／記者鄭逢時攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸福建省文化和旅遊廳市場管理處今（29）日上午發布一批「福建省赴金馬遊旅行社名單」，其中包括76間旅行社，佔當地可從事「出境旅遊業務」旅行社的約63％。這是福建方面推進更多遊客到金門、馬祖旅遊的最新跡象。

福建省文旅廳今早於官網發布「福建省赴金馬遊旅行社名單」，包括76家福建旅行社的、許可證號，其中19間旅行社還備註「赴台遊組團社」。

據福建文旅廳今年1月發布的數據，福建共有1934間旅行社，其中1814間旅行社從事境內旅遊業務、入境旅遊業務，而另具有「境內旅遊業務、出境旅遊業務、入境旅遊業務」資格的旅行社共有120間。

這意味著，在可從事「出境旅遊業務」的120間福建旅行社當中，有約63％被列在這波赴金馬遊旅行社名單之中。這或可被視為大陸推進更多福建旅客赴金馬旅遊的最新表態。

今日稍早，大陸方面也宣布上海居民可申請赴金門、馬祖團隊遊和個人遊。上海市文旅局近午宣佈，即日起，上海居民可通過上海市、福建省具備相關資質的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊，並按規定向上述兩地公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。

此前，福建方面的出入境管理機構也宣布，自2026年4月29日起，在福建的上海戶籍居民擬赴金門、馬祖旅遊的，可憑本人有效身份證向福建省公安機關出入境管理機構申請辦理往來台灣通行證及赴金門、馬祖個人旅遊簽注或團隊旅遊簽注。

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