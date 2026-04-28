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18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

▲▼女學生遭色狼尾隨，外婆、里長制止反被打成重傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女學生遭色狼尾隨，外婆、里長制止反被打成重傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、柯振中／新北報導

新北市蘆洲區28日下午4點多發生跟蹤、傷人案件，41歲游姓男子尾隨18歲女學生小花（化名），受到小花的外婆、信義里郭姓里長制止，還出手將2人打成重傷。警方獲報到場逮人，訊後依照重傷害罪、跟騷、性騷擾等罪嫌送辦，並建請警方羈押、聲請保安處分，同時核發書面告誡、協助聲請保護令。

女學生遭尾隨求援　外婆與里長制止竟遭毆傷

新北市警蘆洲分局28日下午4點多接獲119轉報，得知蘆洲區民族路110巷口發生打架情事，立即派員到場處理。經過員警詢問，得知18歲女學生小花放學途中遭游男尾隨，於是趕緊向72歲律姓外婆求助。

▲▼女學生遭色狼尾隨，外婆、里長制止反被打成重傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼女學生遭色狼尾隨，外婆、里長制止反被打成重傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼女學生遭色狼尾隨，外婆、里長制止反被打成重傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

外婆得知孫女遇到色狼，在社區門口出手攔人，怎料因此被對方痛毆。信義里郭姓里長發現後上前制止，結果也被游男毆打，周圍民眾見狀合力將人壓制，事件才沒有進一步惡化。

兩人傷勢嚴重送醫　警方依重傷害等罪嫌移送

律女遭到毆打以後，出現臉部瘀傷、鼻骨斷裂及肝臟破裂等傷勢，被送往新光醫院救治。郭姓里長則是右眼瞼撕裂傷、右眼鼻淚管斷裂，被送往台北馬偕醫院住院觀察。

▼女學生遭色狼尾隨，外婆、里長制止反被打成重傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼女學生遭色狼尾隨，外婆、里長制止反被打成重傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

員警後續將游男帶回調查，訊後依照重傷害罪、傷害罪、跟蹤及騷擾防治法、性騷擾申訴案等罪嫌，將人移送新北地檢署偵辦，並建請聲押、保安處分。

核發跟騷書面告誡　強化婦幼與社區安全維護

蘆洲分局說明，針對游嫌涉及跟蹤騷擾防治法之行為，分局已核發書面告誡，並協助被害人聲請跟騷保護令。蘆洲分局提到，對於暴力及騷擾行為將採取嚴正執法立場，不容許任何危害市民安全的行為。蘆洲分局提及，後續將加強該路段巡邏頻率，並呼籲民眾若遇疑似跟蹤或騷擾狀況，應立即向警方尋求協助，以維護人身安全。

 
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