鍾小平狂嗆「皇太后指揮鄭麗文？」　陳智菡：是提醒小心破壞者

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲任內最知名政績忠孝橋引道拆除工程案，近來被綠營質疑恐涉及圖利。而本一路談得順利的藍白合，北市議員游淑慧、鍾小平又化身「柯黑」出來補刀。鍾小平今（29日）怒轟，什麼時候民眾黨立院黨團主任陳智菡變成國民黨的太皇太后？是要指揮國民黨主席鄭麗文？對此，陳反擊，只是善意提醒要小心破壞者。

游淑慧日前在節目表示，維冠大樓倒塌，因為柯文哲要求忠孝橋引道盡快拆除，所以全台灣大型機具全部調來台北，當年維冠的家屬很難過沒有大型機具可以吊起大樓。但其實時任台南市長賴清德早已澄清「沒有影響到」。

游淑慧此打柯言論也惹怒民眾黨公職、支持者，遭痛批破壞藍白合。對此，游淑慧反擊，「當年賴清德面對災民怒火，不就是不敢承認自己搶不到大型機具？」更點名最沒資格拿藍白合情勒國民黨的，就是民眾黨立院黨團主任陳智菡，「2024年是誰一力反對？」

另外，鍾小平今上午召開「京華城後魚果市場揭開序幕第一彈」記者會，指魚果市場工程導致鄰損，受損住戶四處陳情求助無門，要求台北市政府必須讓中華工程負責善後。被問到忠孝橋引道拆除工程案時，鍾直言，追加1、2億都沒問題，但用炸藥會傷到北門，皇昌沒有用好的工法卻領到多的錢，「據我了解，這就是個弊案」。

而針對陳智菡在臉書說要國民黨高層監看輿情，鍾小平則嗆，「什麼時候陳智菡變成國民黨的太皇太后？監看輿情，她指揮誰監看？指揮鄭麗文還是指揮文傳會主委？她是誰啊？她瘋了嗎？監看我們？」政黨合作是獨立個體，她白的一個小小的立院主任可以要求黨監看輿情？腦袋清楚一點好不好。

陳智菡今在臉書表示，鍾小平大罵她想指揮國民黨，「但議員你錯了，我不過是善意提醒要小心破壞者」；陳還提到，鍾抹黃柯文哲主席，在庭上說要道歉，出來卻繼續抹黑，這種人該怎麼形容?