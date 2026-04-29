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公車司機趴方向盤痛哭登CNN　業者不捨：平時忠厚老實一時崩潰

▲▼台灣公車運將遭怪罪崩潰　哭喊「不要欺負司機啦」。（圖／翻攝自threads／wjsscc._.830）

▲台灣公車運將遭怪罪崩潰，哭喊「不要欺負司機啦」。（圖／翻攝自threads／wjsscc._.830）

記者崔至雲／台北報導

藍38公車近日發生一起車上爭執事件，一名婦人因未能順利下車，與司機爆發口角，過程中司機情緒逐漸失控，最終趴在方向盤上痛哭，崩潰大喊「為什麼要欺負司機！」相關畫面不只在台灣社群平台引發熱議，甚至登上CNN等國際媒體。對此，公車業者低調表示，該名司機平時忠厚老實，一時情緒崩潰，事發後帶薪休假已一週，何時返回工作崗位，公司目前並沒有要求，只希望他平復了再回來，也希望外界可以尊重駕駛長。

該事件有網友拍影片上傳社群平台，從中可見，一名婦人堅持自己有按下車鈴，也刷了悠遊卡，但公車卻沒靠站讓她下車，司機則回應「妳是刷卡耶，妳沒按下車鈴，我怎麼會知道！」雙方在車上大吵。

隨後，婦人態度強硬，頻頻回擊「你不用這麼大聲，我會怕耶」，司機則站起來要全車乘客評評理「剛剛是誰在大聲」，但隨著雙方情緒越來越高漲，司機一度大喊「叫警察！叫警察！」、「不要欺負司機，司機有心臟病」，但婦人再嗆，「我也有心臟病，我有去開刀捏」，周遭其他乘客看不下去，紛紛好聲好氣勸告，婦人才稍微放軟態度，但司機情緒早已到了臨界點，直接趴在方向盤上痛哭，撕心裂肺哭喊，「為什麼要欺負司機啊，明明就沒有按...」。

隨著影片曝光後，事件相繼登上CNN、新加坡CNA，引發更加廣泛的討論。對此，公車業者表示，已經安排司機放有薪假，正在療傷中，目前已經超過一週的休息時間，公司也並未要求該名司機何時要回來，希望心境上一切平靜了再回工作崗位。

公車業者也提到，該名司機平時忠厚老實，當時剛好是一時情緒激動，未來也希望乘客多多尊重駕駛長；此外，公司也有安排心理輔導給該名駕駛，待當事人返回崗位，董事長也將會送上紅包打氣。

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