美國花生「僅占進口1%」加工用居多　主要競爭對手非台灣花生

▲美國脫殼花生。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國花生未來將以零關稅優勢進口台灣，雲林張家已在地方傳播將「滅農」。民進黨今（29日）回應，「帶殼花生」一定是台灣的，美國進口的則是「脫殼花生」，是要拿來加工，且美國花生在台市占率僅占「進口花生」1%，美國花生零關稅後，會去競爭的，是來自印度、阿根廷、巴西的進口花生。而國產花生一直都占台灣市場75%，農業部也備好300億元「農安基金」因應。

隨著ART簽署，未來美國花生進口台灣，將以零關稅與豁免特別防衛措施（SSG）」優勢進口，因預估「去殼進口美國花生」價格將低到每公斤47元，台灣花生價格則在150至160元，引發台灣農民的擔憂。

民進黨表示，能理解民眾的擔憂，但「帶殼花生」一定是台灣的，美國進口的則是「脫殼花生」，從美國進口的花生是脫殼花生，大部分是要拿來加工；平常我們在市場買到的帶殼花生，則是來自台灣自己生產，以新鮮、手剝食用為主。

民進黨指出，美國花生在台「市占率」非常低，主要競爭對手不是台灣花生；且目前從美國進口的脫殼花生，只占所有「進口花生」的1%而已，剩下99%，主要來自印度、阿根廷、巴西，美國花生零關稅後，會去競爭的，是來自以上這些國家的進口花生。

民進黨強調，台灣花生本來就有品質優勢，台灣花生新鮮、口味好，長期受到消費者支持，占台灣市場的75%，國產花生一直保有穩定優勢，且政府已經提前做好準備，簽署台美貿易協定（ART）的同時， 農業部也準備好300億元「農安基金」，將會用來推動「花生濕莢交易」、建立「區域乾燥中心」、引進「集團經營」，也會強化行銷，協助台灣的花生產業升級、轉型，保持良好的競爭力。