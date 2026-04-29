黃國昌喊賣帥臉合體柯文哲募款千萬　綠黨團：沒有人比他們臉皮厚

▲民進黨團副幹事長陳培瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

前民眾黨主席柯文哲與現任黨主席黃國昌昨晚在直播中透露，要拜託支持者捐款到1000萬元，將用在年底九合一大選的參選人身上。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜今（29日）表示，所有政黨支持者的信任都不能被當成提款機，而黃國昌跟柯文哲就是在做最壞的示範，沒有人比他們臉皮更厚。

2026年九合一選舉年底登場，民眾黨目前已提名48人參選議員。民眾黨主席黃國昌28日才在新北藍白合民調中落敗，晚間隨即與創黨主席柯文哲開直播，討論民眾黨的下一步，同時也拜託支持者捐款，透露目標募到1000萬元，運用在嘉義市長參選人張啓楷、48位議員參選人身上。柯文哲表示，該筆錢會用在新人上，不會發給角逐連任的現任議員。

民進黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長陳培瑜今（29日）召開輿情回應記者會，陳培瑜表示，所有政黨支持者的信任都不能被當成提款機，。而黃國昌跟柯文哲就是在做最壞的示範，消費所有支持者的信任與支持，「他們公開募款這種丟臉的行為，我想我們就簡單評論到這邊」。

陳培瑜指出，大家也不要忘了，「他們之前還有柯文哲被認證是貪汙案，還有他們黨內很多人都說帳目沒有公開透明」，在這個前提下還敢公開募款，「我也只能說沒有人比他們臉皮更厚」。

至於柯文哲台北市長任內的忠孝橋引道拆除工程案資料提供，陳培瑜說，前一輪在京華城案中所有的市政資料，是由蔣萬安市府團隊提供給法院的，「我想蔣萬安接下來就正常發揮，請你站在公平司法正義的這一端，該有什麼資料提供就公開提供」。