林亮君報案遭裸照威脅！　噁男囂張勒索148萬嗆「出境就散布」

▲台北市議員林亮君。（圖／記者林敬旻攝）



記者張靖榕／綜合報導

民進黨台北市議員林亮君近日遭到一名暱稱「鐘聖義」的網友恐嚇，對方聲稱持有她的裸照，並以此為由勒索5萬美元（約新臺幣148萬元）。林亮君21日晚間表示，她已向警方報案，但該名嫌犯仍態度囂張，聲稱「報警沒用」、「等我人出境，我肯定會發出去。」

林亮君在臉書貼文指出，即便已報警處理，對方仍不斷傳訊要求支付贖金，內容包括，「五萬美金，永遠刪除，誠信經營」，並勸她「直接付錢，不要浪費時間」，強調自己「跟政治沒關係」，甚至聲稱「你要也找不到我」、「報警沒用」。對方還試圖打擊林亮君的自清努力，稱「你不用說是AI合成，是不是真的，一看就知道」。

對此，林亮君強烈譴責，「以性影像為勒索工具，是極其卑劣的行徑，不但下流，更視法律如無物。」她進一步指出，隨著AI技術迅速發展，要製作逼真的擬真影像越來越容易，但一旦遭到散布，無論影片真假，都將對女性造成難以彌補的傷害。

「我選擇面對，也希望所有人都能更理解這類案件的嚴重性」，林亮君呼籲，不應容忍任何形式的性勒索、性羞辱與恐嚇暴力。

▲林亮君報警。（圖／翻攝林亮君臉書）



林亮君更指出，事件曝光後，竟然還有部分政治立場不同的人，藉機散布「自導自演」等惡毒指控，試圖藉此打擊她的政治形象。她表示，「不論立場，拿性影像來要脅女性，都該同聲譴責。先前藍營女性民代遭遇性騷擾事件時，綠營同樣站出來聲援。面對性騷擾、性羞辱、恐嚇與暴力事件，我們都該零容忍。沒有人應該承受這些事，我也不會因此退縮，停下腳步。」