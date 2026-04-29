被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

▲楊承叡（右）與政治系3年級的陳彥馨（左）搭檔，參選學生會長、副會長。（圖／翻攝自楊承叡IG，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

學霸楊承叡去年學測拿下74級分，但因學習歷程檔案中的「最佳辯士」遭質疑不實，被陽明交大、北醫、中國醫等5校取消資格。不過，他並未就此消沉，而是在短短35天內憑硬實力「考回」醫學系，成就一段勵志佳話。如今他宣布參選成大學生會長，拍片透露理念，在網上引發關注。

搭檔政治系學生參選 推出「單車系列」競選影片

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成功大學第34屆學生會近日公布115學年度六合一選舉候選人名單，楊承叡作為2號會長候選人，與政治系3年級的陳彥馨搭檔參選，並推出「單車系列」競選影片，透過輕鬆的騎車日常對話，傳遞理念與政見。

高中就投入學生自治 進成大後橫跨行政、立法累積經驗

楊承叡在社群表示，他從高中就開始參與學生自治，先前在天主教學校，他投入在立法部門的重建與再造，發起班級代表大會重建運動，使班代大會重新開始運作、發揮部分功能。如今進入成大，他加入學生會權益部，並加入學生代表會擔任秘書，從行政、立法兩端累積經驗。

楊承叡透露，他也參與不同社團活動，曾加入合唱團、出演音樂劇，並在第十九屆單車節擔任活動講者，讓更多人認識成大與熟悉入學管道。他坦言，現在的成大學生會確實面臨諸多困境，特別是學生權益部分，但他想引述美國前總統甘迺迪的名言「We chose to go to the moon」。

政見涵蓋學制、交通、學餐 還要推麻將賽與微積分大賽

政見及改革部分，楊承叡與陳彥馨提出成績等第制、放寬探索學分限制，增設YouBike、販賣機、學餐回饋機制，同時解決機車格不足、停車混亂，以及舉辦更多活動，包括舉辦麻將大賽、微積分大賽、成古蹟酒精路跑等，並探討延長生理假的可能性。

5月4日辦政見會、5月6日起投票 風波後首公開宣講受矚

第三十四屆成大學生會選舉，預計5月4日進行政見發表會，5月6日至5月8日線上投票。消息一出，隨即在Threads等社交平台引發高度討論，許多人對他從低谷翻身、再度投入公共事務的勇氣感到驚訝。而這也是楊承叡歷經風波後首度公開宣講理念，引發關注。