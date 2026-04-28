黃國昌爆AIT問「民進黨一定要1.25兆？」　綠：假借美方名義混淆視聽

▲美國在台協會代理處長梁凱雯27日與民眾黨主席黃國昌會面。（圖／美國在台協會）

記者詹詠淇／台北報導

美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯27日與民眾黨主席黃國昌會面，就促進台灣安全合作及強化美台夥伴關係的重要交換意見。黃國昌直播時則爆料，「他們（AIT）問一個問題說，『民進黨那邊難道不可能做任何妥協，一定要1.25兆嗎？』」對此，民進黨發言人林楚茵今（28日）回應，這種說法是刻意假借美方名義混淆視聽，在野黨營造「美方也希望打折」的錯誤資訊，實際上只是替自己拖延軍購、阻礙台灣提升自我防衛能力找藉口。

立法院27日朝野協商國防特別條例進入金額、採購項目等深水區，不過仍舊沒有共識下，立法院長韓國瑜只好裁示5月6日再展開協商。在此同時，美國在台協會也明顯強化針對藍白陣營的溝通力道，美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯27日與民眾黨主席黃國昌會面，就促進台灣安全合作及強化美台夥伴關係的重要交換意見。​

而黃國昌昨透過官方YT直播時透露，對方基本上就是說支持民進黨行政部門提的1.25兆，自己則耐心解釋民眾黨立場。黃還說，「他們（AIT）問一個問題說，『民進黨那邊難道不可能做任何妥協，一定要1.25兆嗎？』」自己則回覆AIT，從目前得到的消息來看，民進黨到協商仍說要1.25兆。

對此，民進黨發言人林楚茵今（28日）表示，在野黨近日造謠「美方問民進黨一定要1.25兆嗎？」，這種說法是刻意假借美方名義混淆視聽。她強調，美方的一貫立場，是支持台灣「全面性」提升自我防衛能力，也支持行政院提出的1.25兆國防預算特別條例，在野黨營造「美方也希望打折」的錯誤資訊，實際上只是替自己拖延軍購、阻礙台灣提升自我防衛能力找藉口。

林楚茵指出，美國國務院今年2月即明確表示，歡迎台灣提出約400億美元、也就是約新台幣1.25兆元的國防預算；AIT處長谷立言日前也在專訪中表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這不僅是向國際社會發出重要訊號，更攸關台灣能否取得所要求的「全部防禦能力」。上述「全面性」特別預算與「全部防禦能力」，直接回擊在野黨所謂「美方不一定支持1.25兆」的質疑。

林楚茵痛批，在野黨一邊宣稱支持國防，一邊用各種話術質疑金額、拖延時程，刻意曲解國際對台灣的關心。請在野黨停止拿美方當擋箭牌，回到立法院負責任地進行審查，儘速通過真正符合台灣國防需求的行政院版國防特別條例。