國民黨中央致電藍委談軍購　陳玉珍：我支持3800億+N

▲陳玉珍出席國民黨立法院黨團大會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨傳出黨主席鄭麗文傾向國防特別預算條例匡列金額上限維持「3800億+N」版，引發部分藍委不滿。但國民黨立委陳玉珍今（29日）表示，當然有人打電話給她，但她不會受電話影響，因為她本來就是支持黨中央的3800億+N。

經立法院外交國防委員會議、立法院長韓國瑜召集朝野協商國防特別預算條例後，藍白擬一致匡列金額上限朝8000億邁進，國民黨立法院黨團29日可能藉由黨團大會拍板。但會前傳出鄭麗文、傅崐萁聯手要拉回3800億+N版，透過包含主席辦公室致電等多種系統聯繫藍委，甚至傅以此做為換立法院副院長職缺的條件。

對於是否接到電話，陳玉珍29日中午受訪表示，當然有人打電話給她，但她不會受電話影響。她本來就是支持黨中央的3800億+N，因為她覺得國民黨支持「軍購」，然「商購」有許多上下其手的空間，至於「國防自主」部分，就是按照年度預算正常編列就可以，這樣才是幫助產業發展最好的方式。

傅崐萁受訪時直指交換立法院副院長說是假議題。傅崐萁也說，不管是3000億、8000億、1兆，甚至更多，只要美國的發價書來台灣，就全力支持，在國民黨團民主討論後，國民黨就是鐵板一塊，會朝著大家的共識來解決。