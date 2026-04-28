柯文哲、黃國昌合體直播募款「目標1000萬」　分給議員小雞啟動金

▲柯文哲、黃國昌合體開直播募款。（圖／截取自黃國昌YouTube）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉年底登場，民眾黨目前已提名48人參選議員。民眾黨主席黃國昌今（28日）才在新北藍白合民調中落敗，晚間隨即與創黨主席柯文哲開直播，討論民眾黨的下一步，同時也拜託支持者捐款，透露目標募到1000萬元，運用在嘉義市長參選人張啓楷、48位議員參選人身上。柯文哲表示，該筆錢會用在新人上，不會發給角逐連任的現任議員。

黃國昌、柯文哲今晚間特別合體開直播，黃表示，今晚要臉皮厚拜託各位網友協助，這次民眾黨推出很多議員參選人，都是沒有背景的、家裡不那麼有錢，雖然法定政治獻金專戶已經可以開設，但實際上募款仍不容易，「黨中央會希望能給優秀公職參選人第一筆運作的錢，就是由民眾黨捐給議員參選人，所以今晚我要臉皮厚一點，特別拜託大家，不管金額大小，請大家捐款，民眾黨會把大家所捐獻的金額，分配給各個議員參選人」。

黃國昌說，包括張啟楷選嘉義市長也需要協助，也希望陳琬惠在接下來的民調能勝出，不管是年輕議員、鄉鎮市民代表、里長，大家都需要幫忙，「所以特別拜託大家，到民眾黨捐款網頁，錢真的不用多」。

黃國昌說，這次希望發起募款的目標金額是1000萬，這樣最起碼議員參選人 民眾黨我們願意協助這些優秀年輕人，讓他們不用背債，最起碼可以有一開始的錢，可以支付選戰上的需要。

柯文哲指出，目前議員已經提名48人，陸陸續續還會提名，「在民進黨打壓之下，企業要大筆捐款我看現在大家都不敢了」，所以民眾黨大概只能訴諸小額募款，給這些第一次選的人有些「support（支援） 」。

柯文哲說，這筆錢會用於中央輔選團隊，也會聘律師；這次也會組財務監督委員會，選戰跑2個禮拜、2個月後，會由會計顧問檢查一遍。柯說，這是他的經驗，當初就少財務監督委員會系統，「當然你不給我check，我也不一定要幫你看，但是如果你願意給我看 那我們財務監督會計師團隊會幫你check」。

另外，柯文哲還提到，這筆錢也會用於中央影音團隊，因應現在YouTube的Shorts、threads影片拍1分鐘等，傳進來加片頭片尾、後製；另外還有實習生計畫、選戰訓練營等，挑出可以當志工或實習生的，可以補助每個候選人給錢請實習生。

柯文哲還說，也會有中央物資站，選舉過程中的面紙、扇子、原子筆、麥克風、志工背心等，到時就看募款狀況，「原則上連任就算了、你們就不用了，新人啦，就第一次（選舉）」， 每個人給他15萬或多少，超過就自己付，透過中央輔選機制，統一募一筆錢做這計畫。