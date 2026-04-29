狂暴跟騷男正面曝！外婆被打破肝臟…里長淚管移位驚恐還原

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一名18歲女高中生28日下午放學返家時，遭一名有跟騷前科的41歲游姓男子一路尾隨。女學生驚恐求助72歲外婆到場接應，未料游男竟當街施暴，將老婦打到肝臟破裂。當地里長郭騰芳見狀上前阻攔，亦遭游男出拳痛毆，導致右眼重傷，恐面臨終身流淚後遺症。警方今（29日）訊後依重傷害等罪嫌將游男移送法辦，並建請預防性羈押。

▼監視器拍下游男（紅箭頭）對郭里長（右）出拳 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天下午4時許。當時女高中生放學返家，在路上突遭游男無故尾隨。李生察覺異狀，機警地在人潮聚集處徘徊，並撥打電話向律姓外婆求助。律姓外婆接獲電話火速趕往巷口接應孫女，並出言勸阻游男。怎知游男竟對瘦弱的老婦瘋狂毆打。外婆因傷勢嚴重當場血流滿面，送醫後診斷出鼻骨斷裂、臉部多處瘀傷，甚至出現嚴重的肝臟破裂，目前仍在醫院救治中。

蘆洲區長安里里長69歲郭騰芳，聽聞里民急報後衝出辦公室救援。他回憶案發瞬間仍餘悸猶存，表示當時看見律姓外婆倒地全身是血，剛開口質問：「你怎麼打阿嬤？」游男竟二話不說，直接揮拳朝他右眼重擊，就在游男要打第二拳時，遭其他目擊里民壓制。

▼郭里長右眼嚴重出血，驚恐還原當時 。（圖／記者陳以昇翻攝）

郭里長表示，送醫後目前眼內已植入塑膠支撐管協助復位，需觀察6個月，若接合不順，未來將面臨淚管阻塞、隨時流淚的後遺症，且成功恢復機率僅約50%。經查，游男早已列管對象，過去曾有多次跟騷及性騷擾紀錄。全案訊後依重傷害、傷害、跟騷及性騷等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。

▼警方將游男移送偵辦並建請羈押 。（圖／記者陳以昇翻攝）