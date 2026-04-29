快訊／歌手邱軍酒駕撞死計程車運將肇逃　一審國民法官重判10年

▲歌手邱軍酒駕撞死運將，今天一審判決結果出爐。（資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

25歲歌手邱軍在2024年凌晨酒駕上路，撞死一名站在路邊休息的計程車司機，案發2天後才到案，起初否認酒駕又改口認罪，不負責任的態度引發抨擊。全案由國民法官開庭審理，今(29日)中午一審宣判，依不能安全駕駛致死罪判8年，肇事致人死傷逃逸罪判3年6月，合併判處10年有期徒刑。

本案發生在2024年12月27日凌晨，邱軍與女友以及友人前往基隆一處餐酒館聚餐，喝下兩桶近5公升生啤酒、數杯小米酒後，邱軍卻在醉醺醺的情況下，於凌晨4時許開車打算返回朋友住處休息，卻在信一路撞上站在路邊休息聊天的2名計程車司機，其中李姓司機搶救7天後仍傷重不治。

▲事發當下運將們站在車旁聊天，遭邱軍駕駛的白車衝撞 。（圖／記者郭世賢翻攝）



而邱軍直到事發2天後才到案說明，起初還拒認酒駕，直到收押期間自知逃不了，才坦承酒駕，2025年5月5日全案偵結起訴，基隆地檢署依不能安全駕駛致死與肇事致人於死傷逃逸罪嫌起訴。

庭上檢方指出事發後邱軍雖然一度靠邊，但面對另名運將敲窗示意時，卻直接踩油門、闖紅燈逃逸，甚至連忙聯絡車廠盡速將肇事車輛拖走維修。庭後邱軍對媒體鏡頭道歉，表示自己「做了很多對不起粉絲的事情」，願意承擔一切錯誤，也努力尋求和解。

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