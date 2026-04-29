28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回...網見一畫面全怒了

記者林東良／台南報導

台南市安南區安和路二段28日清晨發生重大交通意外，不幸身亡的28歲鄭姓女騎士，身分確認為四分局警察，台南地檢署檢察官於下午會同法醫進行刑事相驗，結果顯示鄭姓女警死亡原因為交通事故導致「粉碎性顱腦創傷」，檢察官訊問後，諭知戴姓女大學生及江姓遊覽車司機請2人「請回」。

▲檢察官相驗後將涉案戴姓女大學生（左）及江姓遊覽車司機（右）請回。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，該起事故發生於清晨近7時許，正值上班尖峰時段。28歲鄭姓女警當時休假正欲前往安南區訪友，沿安和路二段由北往南行駛。不料，後方由20歲戴姓女大學生騎乘之機車疑因未注意車前狀況，猛烈追撞鄭女機車，導致鄭女車輛失控再與前方由四十歲江男駕駛之遊覽大客車發生二次擦撞。鄭女於事故中遭受致命撞擊頭部重創，消防局救護人員抵達現場時，確認其已明顯死亡，未再送醫急救。

而肇事的戴女撞人後，除轉頭疑與遊覽車江姓駕駛爭論外，隨後彎腰查看自己的機車車損情形，卻未上前查看女警狀況，也引起網友不滿公憤。

警方目將騎車肇事的戴姓女大學生及遊覽車江姓駕駛帶回偵訊，經酒測兩人均無飲酒，警方除報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並完成相關偵辦筆錄程序後，報請檢察官相驗。

▲檢察官會同法醫完成二十八歲鄭姓女警之相驗工作，鑑定死因為交通事故導致粉碎性顱腦創傷。

檢察官率法醫於28日下午2時30分許，在台南殯葬管理所相驗，鄭姓女警的妹妹等家屬到場協助相驗，鄭女的男友也陪同外，肇事戴女及江姓遊覽車駕駛都在警方戒護下到場。檢察官等人於下午完成相驗程序，法醫鑑定指出，死者因遭受劇烈撞擊，頭部出現粉碎性顱腦創傷，此為致命關鍵。檢察官在相驗現場召臨時偵查庭，經訊問2名涉案人相關案情後，認無強制處分必要，諭知將2人「請回」。

鄭姓女警所屬市警四分局員警同仁聞訊後皆感到萬分悲痛與不捨，除於第一時間派員陪伴家屬處理相關善後事宜外，後續將全力協助辦理治喪及爭取最優厚之撫卹。

鄭姓女警男友的妹妹也在社群平台PO文表示：「車禍的新聞跟文章被我翻爛 有的留言連訊息都沒弄清楚，就責怪是姊姊騎車問題 姊姊是正常好好的騎車！是被後面女騎士追撞的！早上要上班時接到通知直接腳軟，一直哭到現在，現在又看到這個真的好生氣，為什麼這種人會一點事都沒有 為什麼姊姊不能參加我的婚禮，說好連假要帶伴娘服給妳，並要一起去逛街」。

▲戴姓女大生肇事後只在意車損，不關心鄭姓女警的行為，引起網友在網路一片撻伐。（翻攝自網路平台，下同）

眾多網友紛紛留言請家屬節哀，並指責戴姓女大生的行為，網友表示：「還真看到那位機車騎士在關心自己的車，在看自己的車。一副無關緊要的態度，讓人抓狂，真的是白目的可以！」、「我剛剛才看到新聞，那個28歲的女警是妳姐姐？天哪，請節哀，那個女騎士真的應該被好好教育，車禍死人了，卻只顧自己的車！」、「那個20歲騎士真的只在意她的車，有夠沒心沒肺」…，戴姓女大生的行為引起網友在網路一片撻伐。