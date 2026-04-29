換副院長說是假議題　傅崐萁：只要發價書來「軍購1兆多都支持」

▲傅崐萁29日中午受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團今（29日）召開黨團大會討論國防特別預算條例，原預期黨版金額上限調高至8000億，但會前傳出黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁聯手要拉回「3800億+N」版，且傅以此做為換立法院副院長職缺的條件。對此，傅崐萁表示，金額框架、交換說都是假議題，請民進黨適可而止，不管是3000億、8000億、1兆，甚至更多，只要美國的發價書來台灣，就全力支持，在國民黨團民主討論後，國民黨就是鐵板一塊，會朝著大家的共識來解決。

針對國民黨中央堅持國防特別預算條例金額匡列3800億+N及換立法院副院長條件的說法，傅崐萁29日中午在國民黨團大會前受訪表示，國防軍備何等重要，為了防範該有的軍購、該有的國防必要防衛武器能夠進入台灣，多方面的討論對國家都是正面的。

傅崐萁指出，過去採購的過程是由國防部提出相關需求來跟美國政府溝通，經過美國防部跟美政府溝通後，同意部分由美國總統正式簽署發價書到台灣來，然後依照發價書的內容，我方來編列相關預算、特別條例，行之幾十年來都是如此的。

傅崐萁說，而民進黨這一次要在野黨「空白授權」，但當所謂賣茶葉的、賣馬桶的、做裝潢的業者，在民進黨執政中都在賣軍火，這中間胡亂、貪污情況何其嚴重，而且過去只是吃老百姓的民脂民膏、吃錢而已，這次更嚴重關係到台灣的安全，國民黨團當然要非常謹慎地來把關。

傅崐萁強調，過去守護台灣的幾次戰役都是國民黨打贏的，但民進黨只會打嘴砲，所有防衛台灣的戰爭都是國民黨打勝的，所以只要國軍有必要、有需要的、一流的武器守護台灣，只要有美國政府的保證，包括後續的研製、維修、零件等等能夠全面的供應，只要有美國的發價書來，國民黨就會全力的來支持

「民進黨的商售有太多太多讓人無法想像的弊端。」傅崐萁說，過去民進黨貪污就算了，但是現在是關係到台灣國防，國民黨團絕對不容許再有民進黨這完全沒有信用的政府，怎麼可以空白授權？他再次強調，不管是3000億、5000億、8000億、1兆甚至更多，只要美國的發價書來台灣，就會全力的來支持。

傅崐萁說，這個時候透過綠媒放出很多假議題，包括不管是幾千億、幾千億的框架，這都是假議題，只要美國發價書來，國民黨團第一時間就授權，就可以簽約，絕對沒有時間差、沒有來不及的問題，過去的軍事採購都是如此，絕對沒有來不及的問題。

傅崐萁表示，第二、當國民黨內部在做民主討論的時候，又放了很多似是而非的謠言進來，還有一些假議題交換說等等，他覺得民進黨適可而止。今天是一個非常嚴肅的話題，台灣的安全當然要守護，國民黨全力支持，但是不要再用話術來蠱惑人民，更不要想見縫插針來分裂國民黨，「國民黨終究在大家討論完、民主討論之後，國民黨就是鐵板一塊，我們會朝著大家的共識來解決」。