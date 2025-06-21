重點罷區！騎士車掃宣傳罷免傅崐萁　林右昌：勇敢鄉親為花蓮除害

▲民進黨秘書長林右昌出席「守護花蓮 騎士出動」車掃出發記者會。（圖／罷團提供）



記者杜冠霖／台北報導

中選會昨審定首波通過門檻的罷免案，共24位藍委成案。今（21日）上午十點開始，各地方綠營黨公職就開始站路口宣講，祕書長林右昌則是親赴重點罷區花蓮，出席罷團發起的「守護花蓮 騎士出動」車掃行動。林致詞時表示，花蓮罷團挺過干擾與亂流，送出高達167％的連署書，令全國人民敬佩，謝謝所有勇敢的鄉親，為花蓮除害，為國民黨除害，為台灣除害。

罷免第三階段投票正式公告後首日，花蓮罷團於今集結發起「守護花蓮 騎士出動」車掃行動。現場由公民團體代表W、八炯、東華大學退休老師潘小雪及公民志工超過100人集結，隨後由印有同意罷免樣式的宣傳車及「小旗包」機車隊出發繞行花蓮市區掃街。

微光花蓮發言人W説，從第一階開始跟所有花蓮公民走到現在，遇到很多困難跟打壓，也有很多花蓮公民非常害怕，想告訴大家如果民主社會站出來罷免會害怕，這就不是正常的社會、是不安全的環境。尤其過去一年來傅崐萁不斷親中投共，企圖在國會出賣台灣，這就是此次罷免不適任立委的原因。所以再次呼籲花蓮公民，7/26記得回家投下同意票。也希望全台灣的公民，積極響應罷免不適任立委，請勇敢站出來。

林右昌表示，今天來到花蓮除了是重中之重外，最主要是特別前來感謝花蓮人，因為在連署過程中，遭遇很多壓力跟行政干擾，志工朋友甚至受到不必要的羞辱及暴力行為，更遇到連署格式錯誤的亂流，但一切都挺過來了。

林右昌指出，花蓮更送出高達167％的連署書，令全國人民敬佩，也振奮全國罷區，才能在第二階段有全國31區送件的結果。所以在三階段起跑的這天，特別來花蓮給公民加油打氣，謝謝所有勇敢的鄉親，為花蓮除害，為國民黨除害，為台灣除害，大家加油。