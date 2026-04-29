睡夢中被壓制！網紅控台中警「烏龍抓人」　女友衣著簡陋被看光

記者游瓊華／台中報導

台中市第六警分局日前才發生誤按辣椒水，導致分局長遭拔官，現又驚傳烏龍抓人事件！網紅「小宇」在社群平台發文控訴，4月28日上午10時許，他在租屋處與女友熟睡時，突然遭六分局警員持搜索票闖入將他壓制在地，女友當時衣著簡陋，卻得面對現場4男1女的警力，隱私全無。台中市議員蔡耀頡今天在市議會質詢六分局是否抓錯人，代理分局長吳大勇坦言，確實有誤。

▲網紅小宇出面受訪，控訴警方烏龍抓人。（圖／記者游瓊華翻攝）



蔡耀頡今日在市議會提出質詢，痛批第六分局先前才發生柯文哲遭誤噴辣椒水事件，現在又搞出烏龍搜索，讓無辜民眾被羈押一天，直言「相當離譜」，到底誰要負責？

▲市議員蔡耀頡質詢警方是否抓錯人，代理分局長吳大勇坦言確實有誤。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市警局長吳敬田坦言今日才看到初步報告，將責成督察室調查；代理分局長吳大勇則承認，執行搜索對象確實是網紅小宇，但小宇並非查緝對象，坦言「確實有誤」。

網紅小宇發文痛批，昨日上午家中突然遭5名員警無預警衝進並翻箱倒櫃，還拿試管檢驗毒品反應，結果皆為陰性。隨後警方出示一張監視器畫面，詢問畫面中身穿橘色衣服、騎乘機車的男子是否為他，小宇當場否認，強調自己極少騎車。沒想到警方竟回覆是因為「刺青位置雷同」才聲請搜索票闖入，讓他傻眼直呼：「原來抓錯人是常態？」

小宇寫道，自己後來被帶往永福派出所及地檢署，期間被要求驗尿，甚至連上廁所都遭全程監控，大號還不能關門，讓他深感人權受辱。整個過程被「硬控」將近7小時，直到下午5點才獲釋，嚴重耽誤工作。