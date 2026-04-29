鄭麗文軍購堅持「3800億+N」　藍委控反覆：黨團幹部快崩潰了

▲鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團今（29日）召開黨團大會國防特別預算條例，原預期黨版金額上限調高至8000億，但會前傳出黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁聯手要拉回「3800億+N」版。據了解，鄭麗文透過多個系統找多名國民黨立委溝通，盼支持原先的黨版，但有藍委仍挺8000億版，盼今天中午要好好討論，也有國民黨立委直言鄭麗文「反反覆覆」，讓黨團幹部快崩潰了。

國民黨推出「3800億+N」版國防特別預算條例後，不少藍委持不同意見，甚至認為影響地方選舉，盼望黨中央能提高金額上限。後續經立法院外交國防委員會審查、立法院長韓國瑜召集協商，可見藍白態度堅持要有美方發價書才能編預算，商購、委製案得再等等，但對金額上限尚未有定論。

民眾黨主席黃國昌日前表態藍白一致方向是8000多億，藍委徐巧芯前天也拋出經她計算，軍購全部價格8000億，被外界認為今國民黨團大會擬拍板8000億版本。但據了解，鄭麗文透過多個系統找多名國民黨立委溝通，盼支持原先「3800億元+N」黨版。

有挺8000億元版本的藍委表示，這仍非最後定案，希望黨團大會待會能好好討論。也有國民黨立委透露，主席辦公室有打電話給藍委溝通，讓他直言鄭麗文「反反覆覆」，讓黨團幹部快崩潰了。