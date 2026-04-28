　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面雷雨又開炸「全台變色」　雨最大時間出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲鋒面明天開始逐漸影響台灣天氣。（圖／中央氣象署，下同）

記者許力方／台北報導

又要變天！中央氣象署表示，明天（29日）起鋒面逐漸影響，全台轉陣雨或局部雷雨，其中中部以北有局部大雨發生機率；隨後東北季風增強，氣溫再度下降，中部以北、宜花轉涼。

氣象署預報，29至30日（周四）鋒面逐漸通過，天氣將轉不穩定。明天白天起各地逐漸轉有短暫陣雨或局部雷雨，午後降雨機率提高，中部以北、南部山區需留意局部短延時大雨；30日各地仍有短暫陣雨或雷雨，北部降雨範圍廣，中部以北仍有局部大雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲降雨熱區落在中部以北。

預估明晚間至30日東北季風影響期間，中部以北、宜蘭及花蓮天氣轉涼，留意氣溫變化。氣象署預估，3（周日） 下一波鋒面接近，西南風帶來水氣，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他山區及大台北、宜蘭、花蓮也有局部雷雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇則指出，明天下午到晚間鋒面逐漸通過台灣上空，配合局部熱對流發展，中北部、東北部持續會有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，南部、花東地區也開始有短暫陣雨，入夜之後水氣減少。由於受到東北季風以及降雨影響，溫度較為偏涼，尤其北部、東北部、花蓮一帶白天高溫僅22~24度，中部及台東地區高溫25~27度，南部高溫仍有28~30度左右，南北之間溫度差異較大。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大巨蛋開唱就震動　許淑華：體育局解方竟是「拍手取代跳動」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鋒面雷雨又開炸「全台變色」　雨最大時間出爐

3生肖「上上籤」財運噴發！　屬鼠、馬、猴避免衝動

台人體內塑化劑濃度超標！醫師曝「比歐美高7倍」：答案寫在生活中

日月潭伊達邵遊客暴增鬧水荒　馬文君爭取2169萬鑿井建配水池

中鋼父反控「我兒才被霸凌」！受害童媽媽回擊：將公開所有證據

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

30年前預言AI、元宇宙浪潮！矽谷鬼才小說家新作揭核子祕史

彰化男赴日返台確診麻疹！匡列274人　衛生局：接觸者監測中

粿粿、王子認諾賠100萬「就是投降」！林智群：判決書會很乾淨

明起變天全台有雨　後天中部以北低溫剩19度

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

印尼火車相撞增至14死84傷！　「女性專用車廂」死傷慘重

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

鋒面雷雨又開炸「全台變色」　雨最大時間出爐

3生肖「上上籤」財運噴發！　屬鼠、馬、猴避免衝動

台人體內塑化劑濃度超標！醫師曝「比歐美高7倍」：答案寫在生活中

日月潭伊達邵遊客暴增鬧水荒　馬文君爭取2169萬鑿井建配水池

中鋼父反控「我兒才被霸凌」！受害童媽媽回擊：將公開所有證據

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

30年前預言AI、元宇宙浪潮！矽谷鬼才小說家新作揭核子祕史

彰化男赴日返台確診麻疹！匡列274人　衛生局：接觸者監測中

粿粿、王子認諾賠100萬「就是投降」！林智群：判決書會很乾淨

明起變天全台有雨　後天中部以北低溫剩19度

頻傳分手李鐘碩！IU曝感情觀　邊佑錫笑「愛要表達出來」

生活熱門新聞

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

梅雨季將登場　首波鋒面下周到

遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢

北市「仙氣女警」夜市執勤爆紅　本尊IG曝光

中鋼父反控兒被霸凌！受害童媽媽：將公開證據

9:00進公司「同事集體盯手機」　他驚喊：近一個月都這樣

收整張寫滿超長備註　老闆幽默神回

遭連長罵死日本鬼子　役男：絕不和解

日唐吉訶德「1罐20元」台灣賣1580　真相曝光

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

王俐人心中永遠的痛！　「顧慮太多」沒見後一面

宮廟捐獻名錄驚見NONO　網揪「夫妻同框」沒離婚

更多熱門

相關新聞

梅雨季將登場　首波鋒面下周到

梅雨季將登場　首波鋒面下周到

即將進入5月梅雨季，氣象專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周一至下周四梅雨季首波鋒面，在北部陸地或在北部海面一帶徘徊，各國模式對各地區逐日的晴雨及降雨強度的模擬，差異甚大，且持續調整，應繼續觀察。

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

要放3天了！　連假天氣出爐

要放3天了！　連假天氣出爐

關鍵字：

氣象氣象雲鋒面雷雨

讀者迴響

熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

她罹大腸癌沒血便沒變瘦　醫揭「唯一症狀」

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

國民黨老將宣布脫黨參選

亞洲首富千金招待蕾哈娜

月薪4萬起步「每月丟1萬買0050」5年後成果曝

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

快訊／阿Sa結婚了！　閃嫁小10歲教練男友

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

更多

最夯影音

更多
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面