鋒面雷雨又開炸「全台變色」　雨最大時間出爐

▲鋒面明天開始逐漸影響台灣天氣。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

又要變天！中央氣象署表示，明天（29日）起鋒面逐漸影響，全台轉陣雨或局部雷雨，其中中部以北有局部大雨發生機率；隨後東北季風增強，氣溫再度下降，中部以北、宜花轉涼。

氣象署預報，29至30日（周四）鋒面逐漸通過，天氣將轉不穩定。明天白天起各地逐漸轉有短暫陣雨或局部雷雨，午後降雨機率提高，中部以北、南部山區需留意局部短延時大雨；30日各地仍有短暫陣雨或雷雨，北部降雨範圍廣，中部以北仍有局部大雨發生的機率。

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▲降雨熱區落在中部以北。



預估明晚間至30日東北季風影響期間，中部以北、宜蘭及花蓮天氣轉涼，留意氣溫變化。氣象署預估，3（周日） 下一波鋒面接近，西南風帶來水氣，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他山區及大台北、宜蘭、花蓮也有局部雷雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇則指出，明天下午到晚間鋒面逐漸通過台灣上空，配合局部熱對流發展，中北部、東北部持續會有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，南部、花東地區也開始有短暫陣雨，入夜之後水氣減少。由於受到東北季風以及降雨影響，溫度較為偏涼，尤其北部、東北部、花蓮一帶白天高溫僅22~24度，中部及台東地區高溫25~27度，南部高溫仍有28~30度左右，南北之間溫度差異較大。