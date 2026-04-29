　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

▲民進黨新北議員林秉宥爭議言論遭罵爆。（圖／翻攝自Threads）

▲民進黨新北議員林秉宥爭議言論遭罵爆。（圖／翻攝自Threads）

記者郭運興／台北報導

民眾黨新北議員陳世軒日前關切淡江大橋機車道，認為慢車道過窄，強風襲擊時騎士若缺乏足夠避讓空間，易撞擊護欄或發生擦撞。引起外界討論。未料，民進黨新北議員林秉宥28日卻貼出「台南28歲女警遭追撞輾斃」的新聞表示，「一定是車道太窄讓後車沒辦法超車」。此發言瞬間引起大批網友不滿「直接消費別人的悲劇，真的沒有下限」、「請民進黨內部審查一下，議員是可以這樣消費意外身亡的民眾的喔」、「你下次不用選了」、「連對往生者最基本的尊重都沒有」。台南路權團體、民眾黨主席黃國昌也痛批此言論。

民進黨議員林秉宥則在28日貼出「遭後車追撞摔進遊覽車底，28歲女騎士遭巨輪輾斃！死者是台南警」的新聞，他表示「一定是車道太窄讓後車沒辦法超車」。貼文至今已有39萬次瀏覽，仍未刪文。

此言論瞬間引起大批網友不滿痛批「直接消費別人的悲劇耶，林大議員真的沒有下限」、「請民進黨內部審查一下，你們現任議員是可以這樣消費意外身亡的民眾的喔」、「父母小時候都告訴我們要有良心」、「就算你是民進黨的，就算我是台派，只要看到你一次，我就貼這張截圖一次」、「民進黨議員的水準極低」。

更有網友怒嗆「議員你下次不用選了，你下次去掃街拜票，我就拿你消費死者的給那些支持你的人看，看是否需要在支持你」、「連對往生者最基本的尊重都沒有，還在帶風向、做政治操作，你還配當民代嗎」、「就衝著你這句話，我他媽這輩子不會再投任何一票給民進黨」、「議員你可以再噁心一點，我絕對記恨一輩子」、「做人很簡單就兩個字：良心，但對某些人來說好像很難做到」。

台南市人本交通促進協會也表示，做為台南本地路權團體，很遺憾台南本地的交通事故會被其他縣市的議員拿來錯置消費，只為了抨擊不合其意的「路權仔」。

民眾黨主席黃國昌也發文表示，忙碌了一整天，剛下直播，看到台南一名休假的年輕員警因車禍殞命，覺得非常難過，也希望家屬節哀。

黃國昌批評，然而，更令人憤怒的是，以新潮流為自我標榜的民進黨新北市議員，竟以此悲劇嘲弄關心路權的朋友。民進黨議員當然能為淡江大橋的機車道設計辯護，但不代表可以毫無底線到泯滅人性的地步。請民進黨為此一冷血的言論道歉，別縱容自家議員踐踏台灣社會的良善。

民眾黨議員參選人陳怡君則痛批，消費身亡的民眾，然後只為打擊同選區的議員質詢的議題，這就是民進黨新北市議員的水準？還是新潮流的水準？自己身為跑過新莊的助理，看不起你。

▼林秉宥。（圖／資料照）

▲▼林秉宥。（圖／資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄兇殺！　34歲男遭割喉慘死
心臟超強！台積電1000元以下進場「一票人還抱著」
台女「遊日2行為」越來越常見！　日本人震怒：真的惡劣
快訊／台股史上第2大！ETF新兵報請成立　爆狂募逾800億
任內最後一次！　陳菊財產申報曝
停火繼續打！真主黨大型地下隧道炸毀　「巨大煙柱」狂竄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市財報！1人擁破億美債、蔡詩萍千萬精品　青年局長全身家在美置產

游淑慧節目打柯卻翻車　遭小草洗版：你就是破壞藍白合的罪人

鄭傅聯手要藍委支持3800億+N軍購？　綠黨團轟：到底把國家安全放哪

第一時間聯絡李四川賀「眾望所歸」　蔣萬安：未來雙北全力以赴

再槓沈伯洋「無限城論壇」　蔣萬安細數國際論壇經驗、MOU成果

小笠原欣幸分析民調：賴總統前景恐不容樂觀　地方選舉可能略有斬獲

打臉沈伯洋無限城論壇　殷瑋列蔣萬安國際交流：熟悉市政都知道

健康因素請辭　陳菊「監察院長任內」最後一次財產申報曝

主打南非乾鮑、花膠乾貨料理　新粵菜餐廳「玉天璽」插旗台北大直

台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

北市財報！1人擁破億美債、蔡詩萍千萬精品　青年局長全身家在美置產

游淑慧節目打柯卻翻車　遭小草洗版：你就是破壞藍白合的罪人

鄭傅聯手要藍委支持3800億+N軍購？　綠黨團轟：到底把國家安全放哪

第一時間聯絡李四川賀「眾望所歸」　蔣萬安：未來雙北全力以赴

再槓沈伯洋「無限城論壇」　蔣萬安細數國際論壇經驗、MOU成果

小笠原欣幸分析民調：賴總統前景恐不容樂觀　地方選舉可能略有斬獲

打臉沈伯洋無限城論壇　殷瑋列蔣萬安國際交流：熟悉市政都知道

健康因素請辭　陳菊「監察院長任內」最後一次財產申報曝

主打南非乾鮑、花膠乾貨料理　新粵菜餐廳「玉天璽」插旗台北大直

台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

【廣編】萬丹鮮乳「萬丹小學堂」把日常營養補給變有趣！引領學童探索鮮乳奧祕

2026年全台寵物保險補助懶人包　最高可領3千元

快訊／高雄驚爆兇殺！ 遊戲點數起爭執　男子遭水果刀割喉慘死

午後變天中部以北防大雨　明天全台降溫濕答答

北市財報！1人擁破億美債、蔡詩萍千萬精品　青年局長全身家在美置產

游淑慧節目打柯卻翻車　遭小草洗版：你就是破壞藍白合的罪人

總統賴清德出訪受阻　國台辦：挑戰一中原則只會四處碰壁

鄭傅聯手要藍委支持3800億+N軍購？　綠黨團轟：到底把國家安全放哪

iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光　果粉身價狠甩安卓用戶2.7倍

要求報案6女「脫衣讓他拍」！高雄警AI合成裸照意淫　如廁也偷拍

蔡文靜機場被代拍圍堵　崩潰哭喊：你們讓一下

政治熱門新聞

「不能讓妳死在這」　北一女爆職場霸凌、無加班費

大巨蛋開唱就震動　許淑華：體育局解方竟是「拍手取代跳動」

柯文哲、黃國昌合體直播募款　目標1000萬

台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

黃國昌爆AIT問「民進黨一定要1.25兆？」　綠轟：造謠、混淆視聽

黃國昌合體柯P喊募千萬　「賣我這帥臉拜託大家」

沈伯洋拋改辦「無限城論壇」　Cheap：餅畫到宇宙！高雄怎不先辦

藍白合作制度化鋪陳2028　民眾黨保溫影響力考驗兩顆太陽

讚黃國昌沒贏卻得到不少本錢　媒體人點4動作：表現厲害

黃國昌民調敗給李四川　李貞秀嗨喊：惡毒政客提早下課是國家之福

揭新北藍白合2民調玄機　綠委：拿捏落跑者自尊「數字什麼都說了」

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

國民黨老將宣布脫黨參選

中共御用5大台灣軍方代表出爐　共計5顆將星、4顆校級梅花

更多熱門

相關新聞

罕見跨黨派共識！　藍綠白立委齊聚共商安樂死立法

罕見跨黨派共識！　藍綠白立委齊聚共商安樂死立法

民進黨立委陳冠廷今（28日）舉辦「安樂死法草案討論座談會」，邀集醫界、法律學界、民間團體及衛福部代表，針對已送交立法院衛生福利及環境委員會審查的安樂死法草案進行深入討論。本場座談會為罕見的跨黨派參與場景，民進黨立委王世堅、蔡易餘、莊瑞雄，民眾黨立委王安祥及國民黨立委陳菁徽均出席參與，三黨共同就安樂死立法進行實質對話。會中就事前審查委員會的必要性、適用對象範圍、申請程序的可近性等核心議題展開深入辯論，衛福部代表亦坦言事前審查機制在行政執行上「窒礙難行」，為後續修法方向提供重要參考。

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

痛批游淑慧藍白合還攻擊民眾黨　陳智菡：盼藍高層有監看輿情

痛批游淑慧藍白合還攻擊民眾黨　陳智菡：盼藍高層有監看輿情

黃國昌民調敗給李四川　李貞秀嗨喊：惡毒政客提早下課是國家之福

黃國昌民調敗給李四川　李貞秀嗨喊：惡毒政客提早下課是國家之福

新北藍白民調長達5天採分層抽樣　黃國昌閉門拆封還讚「最嚴謹」

新北藍白民調長達5天採分層抽樣　黃國昌閉門拆封還讚「最嚴謹」

關鍵字：

女警車禍民眾黨新北市議員陳世軒車禍民進黨林秉宥

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

「輝達親兒子」被OpenAI燒到　重挫逾5％

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

「全台有雨」鋒面午後襲　明大降8℃

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面