台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

▲民進黨新北議員林秉宥爭議言論遭罵爆。（圖／翻攝自Threads）

記者郭運興／台北報導

民眾黨新北議員陳世軒日前關切淡江大橋機車道，認為慢車道過窄，強風襲擊時騎士若缺乏足夠避讓空間，易撞擊護欄或發生擦撞。引起外界討論。未料，民進黨新北議員林秉宥28日卻貼出「台南28歲女警遭追撞輾斃」的新聞表示，「一定是車道太窄讓後車沒辦法超車」。此發言瞬間引起大批網友不滿「直接消費別人的悲劇，真的沒有下限」、「請民進黨內部審查一下，議員是可以這樣消費意外身亡的民眾的喔」、「你下次不用選了」、「連對往生者最基本的尊重都沒有」。台南路權團體、民眾黨主席黃國昌也痛批此言論。

民進黨議員林秉宥則在28日貼出「遭後車追撞摔進遊覽車底，28歲女騎士遭巨輪輾斃！死者是台南警」的新聞，他表示「一定是車道太窄讓後車沒辦法超車」。貼文至今已有39萬次瀏覽，仍未刪文。

此言論瞬間引起大批網友不滿痛批「直接消費別人的悲劇耶，林大議員真的沒有下限」、「請民進黨內部審查一下，你們現任議員是可以這樣消費意外身亡的民眾的喔」、「父母小時候都告訴我們要有良心」、「就算你是民進黨的，就算我是台派，只要看到你一次，我就貼這張截圖一次」、「民進黨議員的水準極低」。

更有網友怒嗆「議員你下次不用選了，你下次去掃街拜票，我就拿你消費死者的給那些支持你的人看，看是否需要在支持你」、「連對往生者最基本的尊重都沒有，還在帶風向、做政治操作，你還配當民代嗎」、「就衝著你這句話，我他媽這輩子不會再投任何一票給民進黨」、「議員你可以再噁心一點，我絕對記恨一輩子」、「做人很簡單就兩個字：良心，但對某些人來說好像很難做到」。

台南市人本交通促進協會也表示，做為台南本地路權團體，很遺憾台南本地的交通事故會被其他縣市的議員拿來錯置消費，只為了抨擊不合其意的「路權仔」。

民眾黨主席黃國昌也發文表示，忙碌了一整天，剛下直播，看到台南一名休假的年輕員警因車禍殞命，覺得非常難過，也希望家屬節哀。

黃國昌批評，然而，更令人憤怒的是，以新潮流為自我標榜的民進黨新北市議員，竟以此悲劇嘲弄關心路權的朋友。民進黨議員當然能為淡江大橋的機車道設計辯護，但不代表可以毫無底線到泯滅人性的地步。請民進黨為此一冷血的言論道歉，別縱容自家議員踐踏台灣社會的良善。

民眾黨議員參選人陳怡君則痛批，消費身亡的民眾，然後只為打擊同選區的議員質詢的議題，這就是民進黨新北市議員的水準？還是新潮流的水準？自己身為跑過新莊的助理，看不起你。

▼林秉宥。（圖／資料照）