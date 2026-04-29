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台灣公車運將崩潰：為什麼要欺負司機！　哭喊片登CNN

▲▼台灣公車運將遭怪罪崩潰　哭喊「不要欺負司機啦」影片登上CNN。（圖／翻攝自threads／wjsscc._.830）

▲司機情緒激動，跟婦人在車上爭執，過程被後方乘客拍下PO網。（圖／翻攝自threads／wjsscc._.830）

記者柯沛辰／綜合報導

藍38公車近日發生一起爭執，一名婦人刷了悠遊卡，但公車未靠站，因此怪罪司機「過站不停」，但司機堅持婦人沒按下車鈴，雙方發生爭執。怎料，司機情緒愈講愈激動，竟當場趴在方向盤上嚎啕大哭，崩潰大喊「為什麼要欺負司機！」結果影片不只在Threads上流傳，還登上了CNN。

婦人控有刷卡也有按鈴　司機反駁沒按下車鈴

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原PO在Threads貼出影片，從中可見，當時婦人堅持自己有按下車鈴，也刷了悠遊卡，但公車卻沒靠站讓她下車，司機則回應「妳是刷卡耶，妳沒按下車鈴，我怎麼會知道！」雙方在車上大吵。

過程中，婦人態度強硬，頻頻回擊「你不用這麼大聲，我會怕耶」，司機則站起來要全車乘客評評理「剛剛是誰在大聲」，還要婦人當場試著再按一次鈴，看看燈號是不是有按才會亮起。

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司機情緒潰堤狂喊叫警察　最後趴方向盤嚎啕大哭

司機氣不過，一度大喊「叫警察！叫警察！」、「不要欺負司機，司機有心臟」，但婦人依舊不依不饒，當場回擊「我也有心臟病，我有去開刀捏」，繼續堅持「我剛剛就有按」。

周遭其他乘客看不下去，紛紛好聲好氣勸告，婦人才稍微放軟態度，連說「好好好，拍謝拍謝，我有按...但是沒亮」。不料，司機情緒早已到了臨界點，直接趴在方向盤上痛哭，撕心裂肺哭喊：「為什麼要欺負司機啊，明明就沒有按...」

▲▼台灣公車運將遭怪罪崩潰　哭喊「不要欺負司機啦」影片登上CNN。（圖／翻攝自threads／wjsscc._.830）

▲司機趴在方向盤上崩潰大哭，撕心裂肺哭喊：「不要欺負司機啦」。（圖／翻攝自threads／wjsscc._.830）

網友力挺司機壓力爆表　影片還登上CNN

影片曝光後，網友紛紛留言：「支持不要內耗，直接發瘋」、「這也是司機日常了，很多乘客把刷卡當作下車鈴...」、「壓力溢出來了，後照鏡、路況、站牌、乘客安全每個都要同步兼顧」、「這司機智商高，就是要這樣」、「其實仔細看，駕駛旁邊有很多自製手寫標語，他應該平常已經遇到非常多的這種乘客了」。

隨著影片被擴散到X平台，事件相繼登上CNN、新加坡CNA，引發更加廣泛的討論。對此，公車業者表示，已經安排讓司機放2天假，並接受心理上的一些輔導，待當事人返回崗位也將送上紅包打氣。

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