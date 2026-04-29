女警男友、父母現場招魂…兄拿衣物悲喊：回家！擲筊2輪才獲允杯

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日清晨休假騎車外出時，遭後方20歲戴姓女騎士追撞，隨後人車倒地遭遊覽車輾過，當場死亡，而肇事的戴女事發過後顧著彎腰查看車損，未上前查看女警狀況，引發網友撻伐。稍早鄭姓女警的父母、兄弟、男友歷經2輪擲筊之後，才順利招到鄭女的魂魄。

▲台南女警招魂，父母、兄弟、男友到場，現場哭聲不斷。（圖／記者林東良攝，下同）

女警遭輾斃 親屬下午重回現場招魂

鄭姓女警父母、兄弟、男友29日下午1時30分左右，重回案發地點招魂，先由鄭女的哥哥擲筊，擲出2允杯、1笑杯後，隨後擲出無杯，接著換男友擲筊，但遲遲擲不出連續3個允杯。

女警哥哥拿衣物呼喚 承諾會照顧好家裡、父母獲允杯

最後鄭姓女警的哥哥拿著妹妹的衣物重新擲筊，聲聲呼喚「XX回家，不要煩惱」，承諾會照顧好家裡、照顧好父母，請鄭警跟師父回殯儀館，這才順利擲出3個允杯。現場不斷傳出啜泣聲，鄭女的家屬哭成一片，最後鄭女男友負責捧斗上車，完成招魂儀式，氣氛令人鼻酸。

女警弟弟曝接到戴女父親來電 轟肇事者沒誠意

而鄭女的弟弟受訪時透露，稍早父親有接到肇事戴姓女大生的父親來電，怒批肇事者到目前為止都沒有展現出誠意，反倒讓父母出面，替自己收拾爛攤子，肇事者卻躲起來不回應，為此感到氣憤不已。