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夾在住家「小宮廟怎生存？」他超不解　網曝靠2服務賺錢

▲▼香爐,拜拜,祈願,寺廟,廟宇。（圖／記者王麗琴攝）

▲原PO好奇在地小宮廟是如何生存的？（示意圖／非新聞當事人／記者王麗琴攝）

網搜小組／劉維榛報導

有些人總把宮廟與黑道、8+9畫成等號。而一名網友發問，為何路上總會有小宮廟屹立不搖生存的，背後是靠什麼賺錢呢？文章引發網友討論，有些是靠問事、收驚賺錢；有的只靠香油箱、民眾贊助，「我們不是去工作的，是去幫神明服務，也可以看成是一種社區服務」。

一名網友在Threads納悶發問，在路上會看到一些小宮廟，夾在一般住家中間，好奇他們平常是靠什麼生存？

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底下網友熱議，「他們其實賺很大喔」、「有些正統的宮廟還是一樣平時在吃頭路，開宮廟只是因為神明純粹濟世喔」、「小間的家庭式住宅宮廟都有『問事、收驚服務』，基本上就靠這個再賺」、「除非你成為了當地的信仰中心，不然根本就是在倒貼」、「我家也是村內快40年的老宮廟了，講真的根本不賺錢，賺的只有人情往來而已，一些大活動還會往裡面貼錢，還很怕那些爐主或者借發財金，隔年沒回來還錢」、「賣一些佛珠、平安符或者收驚、報明牌都可以賺不少」。

留言串中，一名自稱在地廟宇當志工的網友分享，他們宮廟不大，屬於庄頭廟性質，收入主要是香油錢，大多是志工沒有報酬，遇到經費不足竟是大家一起出錢幫忙；若有比較大的開支（普渡、神明生日），會有民眾贊助，長年下來可以控制在損益兩平的狀況，「對我們來說，我們不是去工作的，是去幫神明服務，也可以看成是一種社區服務」。

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關鍵字：

小宮廟賺錢香油錢收驚問事

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