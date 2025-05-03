跨半個地球的愛！阿兜仔廟婆獲模範母親　羅美智：我愛台灣

記者唐詠絮／彰化報導

來自南美智利的羅美智為愛遠渡重洋嫁到彰化縣大城鄉，卻遭遇丈夫英年早逝的打擊，這位堅強母親不僅獨力撫養兩名幼子，更繼承丈夫志業成為萬安宮廟婆，從語言不通到精通收驚、解籤，用大愛服務鄉里，她克服文化差異學會流利台語，將異國溫暖融入傳統信仰，被鄉親暱稱「阿兜仔廟婆」，今年更獲選模範母親，完美詮釋跨越國界的母愛與堅毅，令人動容。

▲彰化來自智利外配羅美智獲選模範母親。（圖／大城鄉公所提供）

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▲羅美智與家人合照。（圖／大城鄉公所提供）

66歲羅美智長相漂亮，年輕時跟丈夫在巴西相戀，2人回到彰化大城鄉結婚，擔任廟公的丈夫因病驟逝留下2幼兒，生性樂觀的她一肩扛起，母兼父職拉拔陪伴小孩長大，多年前地方募款讓羅美智買機票帶2子回智利娘家，居住一個月後再返回台灣，至今讓她非常的感動。

語言隔閡曾是羅美智最大的挑戰。為了融入當地生活，她努力學習中文與台語，從最初的生澀到如今能流利地為信眾解籤詩、主持儀式。她更潛心鑽研臺灣宗教文化，將智利家鄉的熱情與台灣傳統信仰巧妙融合，逐漸成為鄉親們口中親切的「阿兜仔廟婆」。每逢廟會慶典，總能看到她忙碌的身影，用溫暖的笑容撫慰每個需要幫助的心靈。

▲羅美智與大城鄉長陳玉照合照。（圖／大城鄉公所提供）

如今羅美智2子皆長大成人，她說，最感謝的是在地人的陪伴、對她的不離不棄，及宮廟內神明的加持，才能讓她一人獨自在台灣走過35年，今年母親節，她更獲選為模範母親。

表揚活動中，她用帶著異國腔調的台語說道，「台灣是我的第二個家，我愛台灣」從為愛遠嫁的異國新娘，到成為地方信仰中心的重要支柱，羅美智用35年的歲月，完美詮釋了母愛無國界的真諦。她的故事不僅是跨文化適應的典範，更展現了母親面對逆境時，那份超越語言與地域的偉大力量。

▲羅美智與大城鄉長陳玉照合照。（圖／大城鄉公所提供）