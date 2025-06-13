鹿港城隍廟「提早打烊」徵不到人原因曝　鬼月才能假日休假

▲鹿港城隍廟假日要上班徵不到人只好提早關廟門。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣定古蹟鹿港城隍廟近日因提早關門引發熱議。有信眾傍晚前往參拜時，發現廟門下午5點就關閉，與過去開放至晚間8、9點大不相同。廟方無奈表示，因人力嚴重短缺，目前平日周一至周五僅開放至下午5點，假日則延長至晚間7點，但仍無法滿足信眾需求。

廟方指出，廟宇位於鹿港鎮最熱鬧的中山路，過去採「做1休1」輪班制，近年改為週休2日，但員工須配合在週一至週四休假，因週末參拜人潮眾多，需全員上班。儘管開出月薪28,590元起（三個月後依能力調薪）的條件，並提供勞健保，打字要快，但8成應徵者一聽到週末需上班就打退堂鼓。會計張小姐透露，資深員工薪資可達35,000元，且需配合加班，對年輕人確實吸引力不足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鹿港城隍廟假日要上班徵不到人只好傍晚5點關廟門。（圖／記者唐詠絮翻攝）

廟方人員表示，目前缺至少2名人手，主要是櫃台與清潔工作，廟裡有任何活動要做解說，平日早上8點到下午5點，假日是信徒及遊客最多的時候，則必須分兩段上班。平時有問事服務，尤其是每周五至周日，原則上只能平日選擇周一至周日排休，只有農曆7月可以選擇在假日休假。

廟方原以為薪資是徵才困難主因，但許多求職者直言「不是錢的問題」，而是不願犧牲假日與朋友相聚、家庭生活或出國旅遊的機會。為此，廟方已調整制度，允許員工為家庭活動或旅遊申請排休，但仍難以解決根本問題。目前全廟僅7名員工，人力捉襟見肘，因此被迫取消晚間時段。

面對信眾抱怨，城隍廟內外張貼多張公告說明開放時間變更，及聘請保全夜間巡邏，再和鄰近廟宇聯手分攤人力成本，但現階段只能呼籲信眾，盡量白天參拜。

▲鹿港城隍廟參拜信眾絡繹不絕。（圖／記者唐詠絮翻攝）