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文組什麼科系「出路收入高？」　眾人狂點名2行業

文組什麼科系出路收入高？眾人點「2行業」：好賺又不難

▲有網友好奇文組什麼科系可以賺進高額收入。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

高中生從一年級升到二年級時，會依照興趣進行類組分班，而現今AI產業蓬勃發展，需要大量人才，選文組的人相對減少，有網友好奇，一類組要選什麼科系比較賺錢？不少人指出銀行業與律師，才有機會賺進高額收入。

一名網友在PTT八卦板發文表示，看到新聞說高中文組、理組比例已經2：8、頂尖高中內部是4：6，「換個角度想，一類組就變成競爭者少、比較好考到好一點的學校，一類有比較賺錢的科系嗎? 法律很難念......。」

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貼文曝光後，引起網友熱議，不少人點名金融相關科系，「銀行業，然後業績好」 、「金融法律能力夠強，一樣能賺大錢」 、「同學銀行有活下來的都破百，保險最不好」、「計量財務金融，畢業可以去投行」 、「銀行，唯一可以跟科技業硬拼」 、「銀行跟各種業務」 、「法律跟會計，都是考到執照就有錢途」 。

也有人認為法律系出路也不錯，「律師好賺又不難」 、「會計師、精算師、律師」 、「文組就是要搞法律搞政治，搞不起來就去國考，考不上比私立理工還不如」 、「法律系，不一定要當律師也有錢賺」 、「文組不就律師、精算師，沒了」 、「法律系，搞政治」 、「法律系文組頂端了，經濟財管除非進外商或科技業，否則剩銀行公職一途」。

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