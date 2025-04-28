惡保母再提1歲剴剴會罵5字經　被揪叫「死小孩」輕描淡寫：用字不好

▲台北地院今（28日）審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）開完庭還押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

被指遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死的1歲男童「剴剴」，生前到底有無罵「X你娘OO」，劉若琳今（28日）上午開庭證稱聽過2次，還看過3次剴剴用頭撞牆，更說剴剴邊玩邊磨牙，姊姊曾帶剴剴去收驚，因剴剴「看人的神情不太對」，但被問到有無看到剴剴裸體罰站，劉若琳閃爍其詞稱顧著吃飯沒注意，至於叫剴剴「死小孩」，是跟著姊姊叫。

北院今第4天審理剴剴案，劉若琳上午暫時轉為證人接受詰問，幾乎每個問題都要複誦一遍、沉吟再三，不時表示「聽不懂，再問一次」，遇到時間、地點、場景等關鍵細節，她多半推稱不記得、不清楚，沒印象，「讓我想一下好嗎」，庭訊相當破碎冗長。

劉若琳說偶而幫姊姊照顧剴剴，姊姊有時會把剴剴從1樓托育地點帶到樓上她家，4個小朋友會一起玩，但她和姊姊各顧各的2個，她確實看過3次剴剴用頭各種的撞牆，正面、後仰都有，她看到剴剴頭上有瘀青、有腫包。

劉若琳聲稱聽過剴剴童言童語「略略略」之間，夾帶1句「不好聽的話」，她聽過2次，還跟姊姊互看一眼，那句話「我不太會模仿，就是聽得到，按...X，你，娘」，她說剴剴講完再補2個字「雞，掰」。

▲在押的劉彩萱（圖左）、劉若琳（圖右）出庭仍稱1歲多的剴剴生前會說5字經。（資料照／記者黃哲民攝）

劉若琳表示曾聽剴剴磨牙，坐著就會發出摩擦聲，很響亮、不只1次。被問到檢方偵辦時質疑她說剴剴罵髒話、磨牙是不是假的，她為何只回答1個「呃」，劉說檢察官一直問、一直講，她當下很緊張、不知怎麼說下去，「但我真的有看過」、「我只是把記憶中看過的跟你們說」。

此外，劉若琳指剴剴會不停摳手背，有結痂傷口，還會摳嘴唇上方靠近鼻子部位，姊姊傳訊息說快被剴剴「害到去勞改」，意指姊姊幫剴剴嘴巴裡的破洞擦口內膏，不知道的人還以為姊姊怎麼把小孩弄到嘴巴裡面一直破掉。

劉氏姊妹被起訴涉聯手虐打、綑綁剴剴，姊妹倆都否認凌虐，本月（4月）22日北院選任素人國民法官開始參審本案後，姊妹倆透過律師團頻繁指稱剴剴生前有自傷等異狀，劉若琳今聲稱，曾多次告訴姊姊要跟社工反映，趕快另尋合適剴剴的保母。

劉若琳並表示姊姊曾帶剴剴去北投1間宮廟收驚，因剴剴有一陣子看人的神情不太對，但被問到她去1樓托育地點吃中餐跟晚餐，有無看見剴剴幾乎全裸在旁罰站，她推稱沒注意，「我只是下樓吃飯，吃完就走」。

檢方提示姪子的筆錄顯示有看到剴剴沒穿衣服在角落罰站，劉若琳改稱有看過，但剴剴手裡或腳邊有衣物，「其實我也沒注意看」。檢方問她有無建議姊姊帶剴剴去看兒童身心科，她說請姊姊跟社工反映，不知姊姊有無帶去就醫。

▲台北地院今（28日）審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳開完庭還押，場外抗議民眾怒吼劉氏姊妹「保母殺人、餓死剴剴」。（圖／記者黃哲民攝）

檢方一記回馬槍問她「跟姊姊的對話紀錄，為何完全沒提到剴剴會罵髒話」，劉若琳一愣，答稱沒什麼印象，檢方再問她有無看過幼童磨牙磨到牙根沒了、牙齒掉出來，她說「好像沒有」，至於跟姊姊對話紀錄從沒提到要跟社工反映，她推稱「可能是當面說的」。

倒是姊姊帶剴剴到廁所裡餵吃飯，劉若琳記得很清楚，說姊姊表示剴剴口腔有破洞，吃東西會一直滴、會吐，在廁所裡比較方便清洗與擦藥，她沒注意這時廁所裡有無怪聲，她專注身邊的幼童，還有電視。

至於被控涉嫌故意用指甲刮傷剴剴脖子，劉若琳喊冤說幫剴剴加1件外套，可能攙扶時不小心劃到，剴剴當下也沒哭，後來姊姊拍傷痕照片傳給她、看了嚇一跳，絕非故意傷害。

法官問她跟姊姊互傳訊息，為何稱剴剴「死小孩在幹嘛」，劉若琳推稱姊姊這樣稱呼剴剴、她就跟著叫，「我承認用字不好」，再被問到姊姊為何在對話說「我怕我又失手打暈他」、是否真的有動手，劉推稱只看過姊姊拍剴剴，不知姊姊為何這麼說。

那麼，姊姊為何說對剴剴「看不順眼」、對1歲多的小孩怎會看不順眼，劉若琳表示「我不知道」，不過姊姊讓剴剴整天戴口罩，是因為剴剴感冒流鼻涕。

法官不解劉若琳被問到生活環境細節，怎麼都說不知道，劉說真的忘記了，對於姊姊綑綁剴剴手腳放在澡盆託她幫忙看一下，法官要她「不要曲解問題、正面回答」，當下怎麼處理的，劉說扶正傾倒的澡盆，鬆綁並安撫剴剴「姨姨幫你拆開」，再牽到客廳躺下來，「因為解開了，就沒問姊姊原因」。

法官質疑「這樣正常嗎」，劉若琳說「當下沒想那麼多」，法官問她經營過托兒所又當保母，「有看過哪個小朋友被綑綁手腳的」，她說「沒有」，那麼有哪個小孩在廁所裡吃飯的，劉也說「沒有」，法官問她和姊姊全家誰在廁所裡吃飯，劉仍說「沒有」。