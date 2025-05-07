喊話法官「勇敢判下去」！檢批劉彩萱選擇性認罪　求處無期徒刑

▲剴剴案涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣），被檢方各求處無期徒刑、16年到18年徒刑。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（7日）第10天審理剴剴案，進入最後量刑辯論階段，檢方痛陳涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳罪惡滿盈，犯案動機是看剴剴不順眼、以虐取樂為了爽，且從沒向剴嬤道歉，建請判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年到18年徒刑、「勇敢判下去！」辯護律師團表示本案是制度缺失下的悲劇，劉彩萱已認罪，建請判刑16年到18年之間，合議庭今下午將續行劉若琳的量刑辯論。

今上午傾盆大雨，仍有數十位民眾排隊等候旁聽，全案即將辯論終結，濕涼襯托出法庭裡壓抑情緒。檢方用感性口吻先說結論，建請判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年到18年徒刑，強調姊妹倆罪惡滿盈，但所涉凌虐兒童妨害身心發展致死等3大罪，法定最重均為無期徒刑，依法不能求處2人死刑。

剴剴外婆昨（6日）出庭，當面痛罵劉氏姊妹「可惡、沒人性」，求法官「判極刑！最重刑！」剴嬤委任律師建請法官判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。

檢方今娓娓敘述審理10天來，審檢辯都很疲憊，但比起剴剴所受的115天凌虐，無法相提並論，剴剴直到死亡那一刻，可能還不知道，這次閉上眼睛，就再也睜不開，劉氏姊妹犯罪動機並非適當管教，因同時照顧另1名幼童狀況很好，差別在於該幼童每天會被父母帶回。

▲剴剴外婆嚴姓婦人（灰色連衣帽+黑色長褲）日前當庭哭求法官對涉案在押保母姊妹「判極刑！最重刑！」（資料照／記者黃哲民攝）

檢方直指劉氏姊妹欺負剴剴，正因剴剴原生家庭破碎、沒爸媽保護，劉氏姊妹厭惡剴剴、看剴剴不順眼，以虐取樂、為了爽，傷害手無縛雞之力幼童的手段「好變態」、幾乎連續不間斷虐待，鑑定醫師都說「沒有（傷勢）照片的那些夜晚，不敢想像是怎樣的...」

由於剴剴受虐相關影音證據與證人證述，10天來不斷被重複，每每令人不忍，國民法官請檢方講重點，針對量刑事項說明即可。

檢方加快腳步，強調劉氏姊妹把虐待當成遊戲、把侮辱當成取樂，「相較死亡，更令人害怕的是每天活在恐懼中」，劉氏姊妹就像每天帶給剴剴無盡恐懼的黑色大蜘蛛，115天的凌虐折磨，造成剴剴小生命殞落、剴嬤終身自責將孫子推落火坑，更使保母工作遭污名、家長擔心受怕，2人犯行所生損害極大。

檢方指鑑定醫師證稱劉氏姊妹品行智識等狀況，均無下修刑責的任何理由，更可惡的是劉彩萱受鑑定時誇大其詞、裝病詐病，推稱跟前保母交接倉促、向社工反映剴剴有狀況卻碰軟釘子等等，檢方不認同劉彩萱自稱「社政體系受害人」的說法，因她是為錢、「為了孫中山」而照顧剴剴，受託第4天就打剴剴腳底，「這是保母應有的狀況?」

此外，劉彩萱聲稱願賠償80萬元到100萬元和解，檢方質疑「她有道歉過嗎？」本案開過6次延押庭、17次協商程序與4次準備程序，外加審理至今，前後共483天，劉彩萱從沒道歉，即使日前首度當庭認罪，剴嬤就坐在旁邊，「大家有聽到她道歉嗎？沒有！」

▲台北地院審理剴剴案，聲援剴剴的網路媽媽群成員自動自發在場外舉標語呼口號。（資料照／記者黃哲民攝）

檢方批劉彩萱避重就輕、選擇性認罪，並持續怪罪剴剴出現不當行為、害她情緒失控，所謂超渡剴剴疏文只是不想被關、不想賠錢，而劉若琳配合姊姊裝傻卸責，2人僅因滿足己身私慾，就用兇殘方式剝奪孩子生命，「要嚴懲、不能縱放」。

檢方強調剴剴就算「沒媽的孩子像根草」，也不容劉氏姊妹踐踏，重判不但給姊妹倆應得刑罰，也嚇阻其他虐童者，「否則壞人的惡行會繼續」，檢方喊話法官應給剴剴一個公道，「勇於承擔自己擔任法官的責任，勇敢判下去！」

劉彩萱的辯護律師團著力於犯罪動機，並非檢方所稱強烈厭惡感、無理由的惡，或只是為了一個爽，而是劉彩萱跟剴剴的前保母倉促交接，不清楚剴剴的狀況，而剴剴也因驟然更換照顧者，產生強烈分離焦慮。

律師團認同劉彩萱採取錯誤應對方式、「沒好好接住孩子的問題」，但強調她陷於照顧困境引發自身身心症狀，惡性循環失去耐心，當初兒福聯盟沒落實確保與協助，造成前後任保母草率交接，悲劇發生。

律師團主張劉彩萱為剴剴冰敷、擦藥、買頭套防自撞、去收驚拜拜，顯示她的確努力嘗試照顧，並非以虐為樂，而是「惡性循環下的失控」，她跟妹妹討論剴剴對話用語不當，但「那是氣話，不是動機」。

律師團提出其他3件虐童案判決，刑度介於11年到16年，劉彩萱已認罪，代表她「克服內心不安、譴責跟害怕」，儘管沒達成和解，但她無前科也無反社會行為，鑑定仍可能復歸社會，懇請法官考量本案是出養制度缺失間接造成悲劇，劉彩萱期間未能獲得喘息服務等協助，且日後不可能再從事保母工作，建請判刑16年到18年。