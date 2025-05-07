　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喊話法官「勇敢判下去」！檢批劉彩萱選擇性認罪　求處無期徒刑

▲▼台北地院今（2日）第7天審理剴剴案，涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）遮臉還押，聲援剴剴的網路媽媽群成員在法院外舉標語，怒吼「共同正犯，必須嚴懲！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案涉案在押保母姊妹劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣），被檢方各求處無期徒刑、16年到18年徒刑。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（7日）第10天審理剴剴案，進入最後量刑辯論階段，檢方痛陳涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳罪惡滿盈，犯案動機是看剴剴不順眼、以虐取樂為了爽，且從沒向剴嬤道歉，建請判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年到18年徒刑、「勇敢判下去！」辯護律師團表示本案是制度缺失下的悲劇，劉彩萱已認罪，建請判刑16年到18年之間，合議庭今下午將續行劉若琳的量刑辯論。

今上午傾盆大雨，仍有數十位民眾排隊等候旁聽，全案即將辯論終結，濕涼襯托出法庭裡壓抑情緒。檢方用感性口吻先說結論，建請判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年到18年徒刑，強調姊妹倆罪惡滿盈，但所涉凌虐兒童妨害身心發展致死等3大罪，法定最重均為無期徒刑，依法不能求處2人死刑。

剴剴外婆昨（6日）出庭，當面痛罵劉氏姊妹「可惡、沒人性」，求法官「判極刑！最重刑！」剴嬤委任律師建請法官判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。

檢方今娓娓敘述審理10天來，審檢辯都很疲憊，但比起剴剴所受的115天凌虐，無法相提並論，剴剴直到死亡那一刻，可能還不知道，這次閉上眼睛，就再也睜不開，劉氏姊妹犯罪動機並非適當管教，因同時照顧另1名幼童狀況很好，差別在於該幼童每天會被父母帶回。

▲▼剴剴外婆嚴姓婦人（灰色連衣帽+黑色長褲）今（5日）出庭作證，嘶吼涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳沒權利這樣對待剴剴，立委郭昱晴（右）、林月琴（左）旁聽後受訪，認為劉氏姊妹無悔意。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴外婆嚴姓婦人（灰色連衣帽+黑色長褲）日前當庭哭求法官對涉案在押保母姊妹「判極刑！最重刑！」（資料照／記者黃哲民攝）

檢方直指劉氏姊妹欺負剴剴，正因剴剴原生家庭破碎、沒爸媽保護，劉氏姊妹厭惡剴剴、看剴剴不順眼，以虐取樂、為了爽，傷害手無縛雞之力幼童的手段「好變態」、幾乎連續不間斷虐待，鑑定醫師都說「沒有（傷勢）照片的那些夜晚，不敢想像是怎樣的...」

由於剴剴受虐相關影音證據與證人證述，10天來不斷被重複，每每令人不忍，國民法官請檢方講重點，針對量刑事項說明即可。

檢方加快腳步，強調劉氏姊妹把虐待當成遊戲、把侮辱當成取樂，「相較死亡，更令人害怕的是每天活在恐懼中」，劉氏姊妹就像每天帶給剴剴無盡恐懼的黑色大蜘蛛，115天的凌虐折磨，造成剴剴小生命殞落、剴嬤終身自責將孫子推落火坑，更使保母工作遭污名、家長擔心受怕，2人犯行所生損害極大。

檢方指鑑定醫師證稱劉氏姊妹品行智識等狀況，均無下修刑責的任何理由，更可惡的是劉彩萱受鑑定時誇大其詞、裝病詐病，推稱跟前保母交接倉促、向社工反映剴剴有狀況卻碰軟釘子等等，檢方不認同劉彩萱自稱「社政體系受害人」的說法，因她是為錢、「為了孫中山」而照顧剴剴，受託第4天就打剴剴腳底，「這是保母應有的狀況?」

此外，劉彩萱聲稱願賠償80萬元到100萬元和解，檢方質疑「她有道歉過嗎？」本案開過6次延押庭、17次協商程序與4次準備程序，外加審理至今，前後共483天，劉彩萱從沒道歉，即使日前首度當庭認罪，剴嬤就坐在旁邊，「大家有聽到她道歉嗎？沒有！」

▲▼台北地院今（6日）第9天審理剴剴案，涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）、劉若琳（灰色連帽衣）被剴嬤怒罵「沒人性」，聲援剴剴的網路媽媽群成員在場外呼口號「無期徒刑！絕不下修！」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理剴剴案，聲援剴剴的網路媽媽群成員自動自發在場外舉標語呼口號。（資料照／記者黃哲民攝）

檢方批劉彩萱避重就輕、選擇性認罪，並持續怪罪剴剴出現不當行為、害她情緒失控，所謂超渡剴剴疏文只是不想被關、不想賠錢，而劉若琳配合姊姊裝傻卸責，2人僅因滿足己身私慾，就用兇殘方式剝奪孩子生命，「要嚴懲、不能縱放」。

檢方強調剴剴就算「沒媽的孩子像根草」，也不容劉氏姊妹踐踏，重判不但給姊妹倆應得刑罰，也嚇阻其他虐童者，「否則壞人的惡行會繼續」，檢方喊話法官應給剴剴一個公道，「勇於承擔自己擔任法官的責任，勇敢判下去！」

劉彩萱的辯護律師團著力於犯罪動機，並非檢方所稱強烈厭惡感、無理由的惡，或只是為了一個爽，而是劉彩萱跟剴剴的前保母倉促交接，不清楚剴剴的狀況，而剴剴也因驟然更換照顧者，產生強烈分離焦慮。

律師團認同劉彩萱採取錯誤應對方式、「沒好好接住孩子的問題」，但強調她陷於照顧困境引發自身身心症狀，惡性循環失去耐心，當初兒福聯盟沒落實確保與協助，造成前後任保母草率交接，悲劇發生。

律師團主張劉彩萱為剴剴冰敷、擦藥、買頭套防自撞、去收驚拜拜，顯示她的確努力嘗試照顧，並非以虐為樂，而是「惡性循環下的失控」，她跟妹妹討論剴剴對話用語不當，但「那是氣話，不是動機」。

律師團提出其他3件虐童案判決，刑度介於11年到16年，劉彩萱已認罪，代表她「克服內心不安、譴責跟害怕」，儘管沒達成和解，但她無前科也無反社會行為，鑑定仍可能復歸社會，懇請法官考量本案是出養制度缺失間接造成悲劇，劉彩萱期間未能獲得喘息服務等協助，且日後不可能再從事保母工作，建請判刑16年到18年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！　笑：有海帶味
存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　行員請他休息等待竟照做
悍將主場7連敗　球迷「陳金鋒下台」標語登大螢幕
獨／江泳錡陪前夫搭救護車　大哭「可以把我一部分生命給他嗎」
首個部會預算解凍！　立院教委會放行「文化部34億」
快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！
快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」　她生前錄音檔公開
宥勝「3大社群平台突關閉」！　慈惠粉專照片全刪光
獨／18歲少女被賣緬甸失聯半年！　母落淚頻問平安否

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

槽車右轉中！阿北直直衝「雙腳捲輪下」爆血　驚悚撞擊畫面曝

存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　銀行員請他休息區等待竟照做

桃園男無照酒駕騎車撞警逃逸！一路違規吃17萬6400元罰單

72歲女網戀外國男...花14萬見不到人　再度討錢逮面交車手

喊話法官「勇敢判下去」！檢批劉彩萱選擇性認罪　求處無期徒刑

花蓮會車糾紛竟持槍恐嚇！2煞落網　搜出氣動槍與喪屍煙彈

快訊／高雄大貨車右轉撞單車　騎士雙腳遭輾送醫搶救

獨／少女被賣緬甸失聯半年！母落淚頻問平安否　警允諾持續搶救

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

槽車右轉中！阿北直直衝「雙腳捲輪下」爆血　驚悚撞擊畫面曝

存款單寫「我要兩百萬，搶劫」　銀行員請他休息區等待竟照做

桃園男無照酒駕騎車撞警逃逸！一路違規吃17萬6400元罰單

72歲女網戀外國男...花14萬見不到人　再度討錢逮面交車手

喊話法官「勇敢判下去」！檢批劉彩萱選擇性認罪　求處無期徒刑

花蓮會車糾紛竟持槍恐嚇！2煞落網　搜出氣動槍與喪屍煙彈

快訊／高雄大貨車右轉撞單車　騎士雙腳遭輾送醫搶救

獨／少女被賣緬甸失聯半年！母落淚頻問平安否　警允諾持續搶救

孫鋼銀看關稅問題本月底會大致解決　大陸電商貨很難恢復在美盛況

郭智輝爭議頻傳　最大「郭黑」王世堅罕見幫抱屈：他是有能力的

小惠特9下再見安打！　皇家4比3氣走白襪摘勝

白金龍「傳家酒」金箔加持　白沙屯媽祖紀念酒收藏金身

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

金賽綸生前留「1小時30分錄音檔」　高層出40億收買失敗…爆料者遭襲

持金賽綸1.5hrs錄音檔「檢舉人遭刺傷」！頸部遭刺9刀濺血傷照震撼

印度轟巴基斯坦「增至26死」　雙方衝突始末一次看

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會 　預防不法與境外勢力介入

日本三菱與鴻華先進簽MOU　裕隆：Model B三義廠生產、2026外銷大洋洲

神轎直奔砲測中心！　連兩年停駕官兵嗨喊：媽祖讚

社會熱門新聞

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

即／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！家屬悲痛相認

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

對岸收買黑幫當「侵台內應」　價碼曝光　

快訊／緬甸打詐！　55位台灣被害人今晨返台

快訊／甲山林董事長祝文宇　1200萬交保

爬大坑10號步道突倒地　男送醫不治

即／22噸鐵捲噴飛　女騎士右腿遭砸嚴重變形

甲山林遭23路搜索　涉操縱股價「獲利上億」

更多熱門

相關新聞

剴嬤哭罵惡魔保母姊妹沒人性　求處刑期曝

剴嬤哭罵惡魔保母姊妹沒人性　求處刑期曝

台北地院今（6日）第9天審理剴剴案，剴嬤委任律師批涉案在押保母劉彩萱謊話連篇、污衊死者、認罪不認錯，使剴剴生前承受115天體無完膚、度日如年的無間地獄之苦，建請判處無期徒刑，並指劉彩萱妹妹劉若琳是「滿嘴謊言的共犯」、配合姊姊抹黑剴剴是問題兒童，又湮滅證據不認罪，建請嚴懲18年徒刑，剴嬤更痛罵劉氏姊妹「可惡、沒人性」，求法官「判極刑！最重刑！」

畸形戀老公嗆妻「北港香爐」慘沒命

畸形戀老公嗆妻「北港香爐」慘沒命

虐死剴剴推給幻聽...還說思覺失調　鑑定醫師全打臉

虐死剴剴推給幻聽...還說思覺失調　鑑定醫師全打臉

願開壇超渡剴剴12天！惡保母姊妹超扯懺悔疏文曝

願開壇超渡剴剴12天！惡保母姊妹超扯懺悔疏文曝

剴嬤出庭自責爆哭嘶吼惡保母　 律師團也放棄詰問

剴嬤出庭自責爆哭嘶吼惡保母　 律師團也放棄詰問

關鍵字：

剴剴案虐童凌虐致死國民法官社政體系收驚

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面