高雄特搜大隊潛水搜救訓練成果豐碩　提升水域應變能力

▲▼高雄市政府消防局特種搜救大隊為應對日益嚴峻的極端氣候及水域災害挑戰，於日前在轄內深水游泳池及海岸舉辦了「114年潛水搜救訓練」，旨在透過紮實訓練，全面提升搜救人員在水下環境中的執行力與安全意識。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局特種搜救大隊為應對日益嚴峻的極端氣候及水域災害挑戰，自今(114)年1月成立以來，積極強化各項專業應變能力。為此，特搜大隊於6月7日至19日期間，在轄內深水游泳池及海岸舉辦了為期兩週的「114年潛水搜救訓練」，共有20名警義消參訓，旨在透過紮實訓練，全面提升搜救人員在水下環境中的執行力與安全意識。

本次訓練課程由具備國際專業潛水教練資格的水中運動協會教官團親自授課。課程內容涵蓋廣泛且實用，包括基礎潛水技巧、水下定位與搜索、夜間潛水搜救、急流應對潛水，以及IRB（充氣式救生艇）操作與救援。此外，課程中也融入了水下打撈技術、水中繩索操作與特殊裝備運用實務，以強化搜救人員的多元應變能力，並提升在真實災害現場情境中的救援效率。訓練亦特別強調潛水裝備的使用與保養教學，確保特搜人員在面對各類型水域事故時能熟練運用裝備器材，提升任務執行的精準性與安全性。

高雄市政府消防局表示，隨著極端氣候變遷導致強降雨與突發性水患頻傳，水域事故和溺水案件層出不窮。這使得消防人員不僅需具備陸域災害應變能力，更需擁有水下救援的專業技能。本次潛水訓練特別強調團隊協同、冷靜判斷與潛水安全管理，透過在高壓、低能見度環境下的實戰演練，培養搜救人員面對複雜救援情境時的穩定應變能力。

未來，高雄市政府消防局將持續辦理各項專業訓練課程，並積極與國內外潛水專業機構合作，引進更先進的潛水裝備與技術，以全面提升高雄市的災害應變效能，全力守護市民的生命安全。