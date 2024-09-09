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社會 社會焦點 保障人權

台中消防員墾丁潛水亡　義消好友弔念落淚...檢預計下午相驗

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張士昌生前做事認真、為人和善，今早不少義消好友、同事都前往悼念。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、白珈陽／連線報導

台中市消防局第五救災救護大隊組員張士昌，昨（8）日在墾丁自費自假參加潛水訓練，過程中同行友人發現張有異狀，救上岸後無呼吸心跳，送院搶救仍無法自主呼吸，家屬忍痛拔管，宣告不治。張是彰化人，遺體昨晚送抵彰化殯儀館，因生前做事認真、為人和善，今早不少義消好友、同事都前往悼念，場面哀戚。檢方預計今天下午進行相驗，釐清確切死因。

張世昌（53歲）為警察專科學校警員班136期消防科／警察大學消佐班16期畢業，從民國80年投入消防工作，迄今33年，曾任東英分隊小隊長、溪湳分隊分隊長、火災預防科科員等職務，並曾受火災搶救初級班、化學災害搶救指揮官班、火場指揮班、急流救生進階班等訓練，內外勤經歷豐富。

昨天他利用休假自費前往屏東墾丁參加潛水訓練，同行人員有4名教練、6名學員，人員於海面上進行集結時，同行學員發現張有身體不適、意識改變等情形，拉上岸後立即施以CPR急救處置，並由救護人員送往恆春旅遊醫院急救，後續恢復心跳並轉送高醫大，經醫院電腦斷層檢查判定有硬腦膜下出血等情形，急救情形不樂觀，家屬忍痛同意放棄急救，昨晚遺體送抵彰化殯儀館。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲檢方預計今天下午相驗釐清死因。（圖／記者唐詠絮攝）

今天上午，張世昌第五大隊的同仁、長官，以及多年的義消好友，都前往彰殯悼念。1名江姓義消眼眶泛淚地說，張原本在局本部，近期才調任第五大隊服務，他與張共事20多年，跟張是老朋友，近年偶爾會聽聞張透露身體不舒服，未料昨天看到新聞竟傳出憾事，難過不已，2人前幾天才通過電話，沒想到人就這樣走了。

1名與張同期的分隊長表示，張相當盡責，做事都按照規定來，自我要求非常高，也熱心助人。媒體問張是否熱愛潛水、或是為了工作才進行潛水訓練？分隊長說，同學畢業後都分發到不同單位，對張私下活動並不清楚。

台中市消防局長孫福佑表示，市長盧秀燕得知張員發生意外，已指示消防局向消防署爭取從優撫卹，若符合因公死亡條件，撫卹金將更高，消防局也將協助家屬辦理後續治喪事宜。

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