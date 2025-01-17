消防特搜大隊成立　陳其邁：滿足重型搜救量能守護市民安全

▲▼高雄消防特搜大隊成立 陳其邁期許滿足重型搜救量能。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市特種搜救大隊今（17）日舉行成立典禮，市長陳其邁出席儀式，授旗予特搜大隊及義消特搜大隊，並與內政部次長馬士元、中央各級長官及多位在地民意代表共同為大隊揭牌。他提到高雄地理環境多元，成立特種搜救大隊，未來面對各項極端氣候的挑戰及複合型災害，可進一步滿足重度級搜救的量能、提升救災救援能量，守護市民及城市的安全。

陳其邁表示，感謝中央消防署的大力協助，讓高雄消防局在去（113）年成為繼雙北之後第三個通過重型認證的縣市，加上地方議會的強力監督及預算支持，搜救大隊共編制130位人力，並再一次擴大高雄在重型救災等各項搜救任務裡，所需的人力、裝備以及相關的訓練，以此提供更多救災量能服務市民、搶救火災、水災、地震等各種複合型災難，更期許行有餘力可協助其他縣市所面臨的災害，發揮縣市間互助的精神。

特搜大隊的成立，不僅是榮譽，也是一種責任，更是對生命的尊重，陳其邁提醒所有消防夥伴落實平日訓練，在每一次的任務裡，秉持任務優先，但更要提高警覺，確保自身安全，他感謝所有消防同仁保護市民、辛勤付出，每一位都是守護高雄城市安全的英雄。

隨後，特搜大隊進行搜救犬、繩索技術及科技救災的展演，陳其邁及各級貴賓在消防局引導下一一了解消防機器人、無人機、BoO行動基地圖、360全景攝影機、低軌衛星、衛星追蹤通訊裝置、影音生命探測器等裝備器材，在各式救災救援情況下，如何充分發揮效用，提升搜救量能。