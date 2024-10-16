全台首例！三重工人手捲入大型機台　現場先打嗎啡減痛再送醫

▲三重工人手卡進機台，三總白醫師到場施打嗎啡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市二重工業區14日下午2時許，45歲李姓男子在操作機台時，左手不慎遭大型機台捲入壓夾，無法脫困，新北市政府消防局獲報後，立即派遣特搜大隊慈福分隊及第三大隊等分隊前往馳援。經評估啟動「醫院雙軌派遣流程」，先到聯合醫院三重院區拿取「嗎啡」，再用救護車載送三總白豐誠醫師到場處置，後續通報亞東醫院啟動院內創傷小組，最後救出李男，成功完成院前、院後無縫接軌，高品質搶救嚴重創傷傷病患。

據悉，當時慈福分隊分隊長張喬偉評估脫困需超過1小時，且破壞機具時，李男將疼痛難耐，經人道考量後隨即啟動「醫院雙軌派遣流程」，由新北快搜醫療組至新北市立聯合醫院三重院區領取止痛管制藥物「嗎啡」，同時協調三軍總醫院白豐誠醫師搭乘救護車趕到現場執行進階醫療處置。經消防人員以多種破壞方式，及白醫師用嗎啡減緩李男疼痛感，歷經約3小時，終將機台破壞頂撐傷患順利脫困。

李男送醫途中由白醫師及新北消防局高階救護機動支援隊吳松桓，協同救護人員執行患肢清創、骨折固定及穩定生命徵象，並預先聯絡亞東醫院夏肇聰醫師啟動院內創傷小組，成功完成院前、院後無縫接軌，高品質搶救嚴重創傷傷病患。

消防局陳崇岳局長表示，「醫院雙軌派遣流程」2023年即經新北市衛生局醫療諮詢委員會核准通過，其目的即是將急診緊急醫療處置搭配救災救護人員延伸至事故現場，同時特別感謝新北市立聯合醫院與本局簽訂合作備忘錄，全時段提供特搜醫療組醫護人力、急救藥物、管制藥品及血液，是全台首例領取嗎啡到現場施打處置。