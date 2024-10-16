　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全台首例！三重工人手捲入大型機台　現場先打嗎啡減痛再送醫

▲▼三重工人手卡進機台，三總白醫師到場施打嗎啡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三重工人手卡進機台，三總白醫師到場施打嗎啡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市二重工業區14日下午2時許，45歲李姓男子在操作機台時，左手不慎遭大型機台捲入壓夾，無法脫困，新北市政府消防局獲報後，立即派遣特搜大隊慈福分隊及第三大隊等分隊前往馳援。經評估啟動「醫院雙軌派遣流程」，先到聯合醫院三重院區拿取「嗎啡」，再用救護車載送三總白豐誠醫師到場處置，後續通報亞東醫院啟動院內創傷小組，最後救出李男，成功完成院前、院後無縫接軌，高品質搶救嚴重創傷傷病患。

據悉，當時慈福分隊分隊長張喬偉評估脫困需超過1小時，且破壞機具時，李男將疼痛難耐，經人道考量後隨即啟動「醫院雙軌派遣流程」，由新北快搜醫療組至新北市立聯合醫院三重院區領取止痛管制藥物「嗎啡」，同時協調三軍總醫院白豐誠醫師搭乘救護車趕到現場執行進階醫療處置。經消防人員以多種破壞方式，及白醫師用嗎啡減緩李男疼痛感，歷經約3小時，終將機台破壞頂撐傷患順利脫困。

▲▼三重工人手卡進機台，三總白醫師到場施打嗎啡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李男送醫途中由白醫師及新北消防局高階救護機動支援隊吳松桓，協同救護人員執行患肢清創、骨折固定及穩定生命徵象，並預先聯絡亞東醫院夏肇聰醫師啟動院內創傷小組，成功完成院前、院後無縫接軌，高品質搶救嚴重創傷傷病患。

消防局陳崇岳局長表示，「醫院雙軌派遣流程」2023年即經新北市衛生局醫療諮詢委員會核准通過，其目的即是將急診緊急醫療處置搭配救災救護人員延伸至事故現場，同時特別感謝新北市立聯合醫院與本局簽訂合作備忘錄，全時段提供特搜醫療組醫護人力、急救藥物、管制藥品及血液，是全台首例領取嗎啡到現場施打處置。

▲▼三重工人手卡進機台，三總白醫師到場施打嗎啡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
抽中賺逾2萬！3檔抽籤股明起申購
2波東北季風襲台！周六涼颼颼　「降溫轉雨範圍」一次看
全台首例！　打嗎啡助脫困
快訊／大逆轉！教育局宣布高雄狼師解聘
南極驚見「異世界傳送門」　科學家親揭真相：不罕見
快訊／土耳其規模6.1極淺層強震　民眾慌逃畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

點名柯文哲涉收京華城3到4億元　民眾黨告鍾小平誹謗北院首開庭

議長之子造謠立委「性侵女助理」　拒認罪甩鍋：網軍擅作主張

快訊／高雄狼師騷擾女學生反「升官」挨轟　教育局逆轉宣布解聘

全台首例！三重工人手捲入大型機台　現場先打嗎啡減痛再送醫

割頸案獲輕判！死者爸爆「乾哥乾妹為減刑看心理醫師」：司法已死

無照男駕車違規拒攔查　逆向逃逸+闖紅燈下場曝

新北女童買早餐驚遇露鳥俠　他落網辯「只露肚子」被送辦

太毒！2男躲中寮山區製「喵喵」　警全身防護裝蒐證畫面曝

馬祖男騎車自摔「腦出血」！東引交通船航班沒了　海巡急派艇馳援

投資靈骨塔詐1.2億！28歲竹聯分會長剛交保　衝摩鐵開毒趴嗨到死

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

找到婚前時瘦老婆的影片　重溫當時相同穿搭尪笑翻

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

郭雪芙認斷聯宋米秦「很難再連絡」！　憂金鐘出糗：想盡辦法趕快下台XD

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

點名柯文哲涉收京華城3到4億元　民眾黨告鍾小平誹謗北院首開庭

議長之子造謠立委「性侵女助理」　拒認罪甩鍋：網軍擅作主張

快訊／高雄狼師騷擾女學生反「升官」挨轟　教育局逆轉宣布解聘

全台首例！三重工人手捲入大型機台　現場先打嗎啡減痛再送醫

割頸案獲輕判！死者爸爆「乾哥乾妹為減刑看心理醫師」：司法已死

無照男駕車違規拒攔查　逆向逃逸+闖紅燈下場曝

新北女童買早餐驚遇露鳥俠　他落網辯「只露肚子」被送辦

太毒！2男躲中寮山區製「喵喵」　警全身防護裝蒐證畫面曝

馬祖男騎車自摔「腦出血」！東引交通船航班沒了　海巡急派艇馳援

投資靈骨塔詐1.2億！28歲竹聯分會長剛交保　衝摩鐵開毒趴嗨到死

公廁馬桶蓋為何是「U」型？　專家曝原因

為還高利貸假結婚！27歲男靠「娶越南妹」3年賺31萬

點名柯文哲涉收京華城3到4億元　民眾黨告鍾小平誹謗北院首開庭

議長之子造謠立委「性侵女助理」　拒認罪甩鍋：網軍擅作主張

獨家／SWAG正妹直播主揭內幕！　「賣染血棉條還被要求給尿」價碼曝光

抽中賺逾2萬！3檔抽籤股明起申購　瓶蓋股宏全最甜

「白晝之夜」大安森林公園登場！變裝遊行、百場活動、交管一次看

一天打3份工養家！32歲外送員「工作12.5小時」　過勞心臟病發猝死

快訊／高雄狼師騷擾女學生反「升官」挨轟　教育局逆轉宣布解聘

富邦大董蔡明忠再送5000張金控股票　連2年同一天做善事

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

社會熱門新聞

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

即／台11丙線嚴重車禍！東華男大生騎車雙載「1死1傷」

即／柯文哲現身　拒提訊16天後今沒戴眼鏡出庭

快訊／快改道！　國1追撞塞爆

2警遭毒駕撞死　警政署認定因公殉職

生醫系新生騎車「1死1傷」！東華大學回應了

快訊／上班快改道！　國3「緊急搶修」塞爆

知名按摩店師傅「撫摸女客私處」：想把妳吃掉

拆我屋者全家必死！高雄男「以死詛咒」拆遷工程　

即／豐原高中生遭霸凌輕生　前主任教官遭撤職

趁小女友熟睡侵犯！他賠2百萬+結婚換輕判

更多熱門

相關新聞

快訊／三重警匪追逐！　20歲男腹部中彈送醫

快訊／三重警匪追逐！　20歲男腹部中彈送醫

新北市三重區中正北路靠蘆洲處，14日下午4時許發生警匪追逐！員警巡邏時發現一部可疑車輛，車牌、車身與登記資料不符，於是上前攔查，不料，駕駛竟拒檢逃逸，員警先對空鳴槍2發，駕駛見狀竟試圖衝撞警方，員警緊急對車輛連開7槍制止，20歲的副駕駛為詐欺、個資法通緝犯，腹部遭子彈貫穿送醫，20歲駕駛被當場逮捕。

香鷄城回來了？「一張照片超懷念」地點曝光

香鷄城回來了？「一張照片超懷念」地點曝光

他遭毆懷恨在心　撂2人擄走少年載山區痛打丟包

他遭毆懷恨在心　撂2人擄走少年載山區痛打丟包

男吸「喪屍煙彈」邊開車！突停路中

男吸「喪屍煙彈」邊開車！突停路中

零工男攢錢買紅牌重機自撞亡　妹痛哭：怎向父母說

零工男攢錢買紅牌重機自撞亡　妹痛哭：怎向父母說

關鍵字：

三重新北市消防局特搜大隊嗎啡

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

《不熙娣》班底幫網紅出櫃小S撂重話LET IT GO！

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

爸爸催添丁「蕭敬騰拒絕生小孩」！1原因曝光

快訊／方志友樓梯間重摔送醫

更多

最夯影音

更多

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面