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提升水域救援能力　高雄消防局辦理充氣式橡皮艇專業訓練

▲▼因應極端氣候與水域災害風險，高雄市政府消防局為精進水域救援能量，於日前在內政部消防署訓練中心及南投水里溪、濁水溪流域等地，舉辦為期5天的「充氣式橡皮艇專業訓練課程」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市政府消防局為精進水域救援能量，日前，舉辦為期5天的「充氣式橡皮艇專業訓練課程」。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

面對全球暖化加劇導致的極端氣候與水域災害風險，高雄市政府消防局為精進水域救援能量，日前（5月5日至9日）於內政部消防署訓練中心及南投水里溪、濁水溪流域等地，舉辦為期5天的「充氣式橡皮艇專業訓練課程」。本次訓練共有40位消防同仁參與，透過理論講解與實地操作緊密結合的方式，全面提升水域救援的實戰技能。

課程內容豐富多元，涵蓋充氣式橡皮艇引擎的組裝、保養、人員配置及操作原理等基礎知識。更著重於動態水域的實務演練，包含橡皮艇的離靠岸技巧、8字型、U型與Z字型航行操作、翻艇自救、順流與逆流操控、緊急故障排除以及最終的操作測驗。透過這些訓練項目，有效強化消防同仁在複雜水域環境中的應變能力與救援效率。

▲▼因應極端氣候與水域災害風險，高雄市政府消防局為精進水域救援能量，於日前在內政部消防署訓練中心及南投水里溪、濁水溪流域等地，舉辦為期5天的「充氣式橡皮艇專業訓練課程」。（圖／記者吳世龍翻攝）

本次訓練特別模擬真實的水域救援情境，使參訓人員能夠熟練掌握橡皮艇的各項操作要領與應變流程，並加強團隊成員之間的協調與溝通默契，進而提升實際救援行動的效率與安全性。高雄市政府消防局強調，面對日益嚴峻的極端氣候所帶來的水患風險，將持續辦理多元專業訓練，不斷精進救援能量，致力打造一支專業、機動且高效的水域救援團隊，全力守護市民的生命安全。

隨著汛期將至，高雄市政府消防局也溫馨提醒市民朋友，一旦不幸發生落水事件，務必保持冷靜，並立即撥打119報案，清楚說明落水地點及現場狀況，同時留在現場協助救援人員掌握溺水者的位置與動態，爭取寶貴的黃金救援時間。

▲▼因應極端氣候與水域災害風險，高雄市政府消防局為精進水域救援能量，於日前在內政部消防署訓練中心及南投水里溪、濁水溪流域等地，舉辦為期5天的「充氣式橡皮艇專業訓練課程」。（圖／記者吳世龍翻攝）

此外，消防局也呼籲民眾在水域或湖畔從事釣魚、戲水等活動時，務必提高警覺，注意自身安全，切勿靠近危險水域或在天氣不佳時下水。若發現有人溺水，切記不要貿然下水施救，以免自身也陷入危險。請務必謹記救溺五步驟：「叫、叫、伸、拋、划」，也就是大聲呼救、撥打119、利用延伸物協助、拋送漂浮物及利用小船划行等方式進行間接救援，確保自身與他人的安全。

高雄市政府消防局再次提醒您：預防勝於搶救，水域安全人人有責，讓我們共同為防溺安全努力，守護我們的家園與生命。

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