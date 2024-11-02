民間聯合捐贈多功能訓練平台及涼感衣　提升消防救護量能

▲▼ 寶格建設股份有限公司、強靂股份有限公司、台灣國際職業婦女協會嘉義百合分會、快譯通股份有限公司捐贈嘉義縣消防局訓練平台及裝備 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

寶格建設股份有限公司、強靂股份有限公司、台灣國際職業婦女協會嘉義百合分會及快譯通股份有限公司於11月2日捐贈嘉義縣消防局多功能訓練平台斜坡架1座、涼感巾一批、特搜服(16套)及個人裝備(頭燈、救助鞋、救助服、腰帶)一批。

捐贈儀式上嘉義縣縣長翁章梁表達對於寶格建設股份有限公司呂武錦董事長、強靂股份有限公司林銘賢董事長和林辰宇總經理、台灣國際職業婦女協會嘉義百合分會創會長蔡佳靜女士及快譯通股份有限公司人事部黃秀玲經理造福社會的慈善義舉感謝。

▲嘉義縣長翁章梁感謝以上單位捐贈嘉義縣消防局訓練裝備 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說，感謝來自各界的慈善義舉，捐贈多功能的訓練裝備及設備，讓投入第一線救災的消防人員可以透過最好的整備狀態，守護鄉親的生命、財產安全，相信必定會對嘉義縣災害搶救勤務，帶來極大搶救效率及安全的挹注。

寶格建設股份有限公司始終以名宅鑄就者為己任，每一棟建築都與人、環境和諧共榮，結合因地制宜的建築屬性，創造古典、現代、潮流感的美學多樣化。強靂股份有限公司是一家成立於1984年的台資企業，歷經30載風雨洗禮，成為全球最大的，集研發、生產、銷售、服務為一體的PVA清潔用品製造公司。

▲嘉義縣長翁章梁回贈寶格建設股份有限公司感謝狀 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義百合分會由會長蔡佳靜女士創會成立，旨在協助女性創業、就業及二度就業，並保護其權益。快譯通股份有限公司成立於西元1992年，以研發人性化、多功能的電腦辭典為目標。在了解到本縣消防經費有限，亟需各式消防救災及訓練設備，寶格建設股份有限公司呂武錦董事長、強靂股份有限公司林銘賢董事長、台灣國際職業婦女協會嘉義百合分會創會長蔡佳靜女士及快譯通股份有限公司吳乃華董事長秉持「取之於社會用之於社會」的精神，集結各方捐贈者力量，捐贈多功能訓練平台斜坡架、涼感巾一批、特搜服(16套)及個人裝備(頭燈、救助鞋、救助服、腰帶)一批，供特種搜救隊訓練使用。

▲嘉義縣長翁章梁回贈強靂股份有限公司感謝狀 。（圖／記者翁伊森攝）

此次捐贈嘉義縣消防局多功能訓練平台斜坡架、涼感巾一批、特搜服(16套)及個人裝備(頭燈、救助鞋、救助服、腰帶)一批，期盼能提供在地消防人員執行日常基礎訓練及專業繩索、水泥破壞切割、木材支撐等地震搜救專業訓練工作，使消防救災工作能更臻完善，此外，更希望藉此達到拋磚引玉的意義。

▲嘉義縣消防局受贈多功能訓練平台斜坡架，將有助提升特搜人員訓練 。（圖／記者翁伊森攝）

局長蔡建安表示，本縣特種搜救隊目前積極參與國家認證工作，未來將遵循國際搜救規範及建立與世界接軌的共通語言，以提昇本縣地震搜救量能。此次寶格建設股份有限公司、強靂股份有限公司、台灣國際職業婦女協會嘉義百合分會及快譯通股份有限公司有這樣的善舉，對我們嘉義縣的災害搶救勤務將帶來大大搶救效率及安全的挹注，也深獲全體消防、義消及鄉民感念與欽仰。