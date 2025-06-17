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新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

▲新北現場徵才6／19中和登場。（圖／新北市就服處提供）

▲免費履歷健診+就業獎勵諮詢！新北6月19日徵才助你搶800好職缺。（圖／新北市就服處提供）

記者郭世賢／新北報導

準備好展開新職涯了嗎？新北市政府就業服務處將於6月19日（星期四）上午10時至下午2時，在中和市民活動中心舉辦「2025新北市現場徵才活動」，現場邀集20家優質企業，釋出超過800個工作機會，包含200多個兼職職缺，涵蓋科技、製造、餐飲、零售、服務等多元產業，機會難得，千萬別錯過！

新北市就服處表示，本次徵才企業陣容堅強，包括南亞塑膠、中國探針、全球傳動、誠邦食品、築間餐飲、台灣壽司郎、化石先生、永和愛買、鴻禧旅行社等知名廠商，提供工程技術、作業員、門市人員、儲備幹部到餐飲服務等多樣職缺。無論你是剛畢業的新鮮人，還是準備轉職的職場老手，現場都有適合你的好工作！

活動現場提供「履歷健診」服務，邀請專業職涯顧問提供一對一諮詢服務，協助求職者優化履歷、自信應對面試，提升求職成功機率。為協助更多族群順利重返職場，同時設有「就業獎勵諮詢專區」，提供各類獎勵計畫的說明，包含針對因家庭離開職場女性給予協助的「婦女再就業獎勵」，符合條件者有機會領取最高3萬元獎勵金；針對年滿45歲退休或55歲以上離職滿3個月者，亦提供「55plus就業獎勵」，若透過就業服務機構媒合成功，全職工作滿90天可領3萬元，部分工時也有1萬5千元，每人最多領兩次！歡迎有興趣的民眾前往諮詢。

就服處補充，為協助新北各區民眾尋覓好頭路，於6/18新莊區公所10樓禮堂、6/20五股勞工活動中心、7/9板橋區公所6樓禮堂、7/11永安市民活動中心及7/17三重綜合體育館，皆會陸續辦理徵才活動，歡迎有求職需求民眾密切關注。詳情請上「新北市人力網」查詢，或洽就業服務處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您提供諮詢協助。

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