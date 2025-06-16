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從社區出發！新北推「護老反暴」行動　籲全民加入守護行列

▲新北推「護老反暴」行動。（圖／新北市社會局提供）

▲社會局攜手新北市紳士協會於鶯歌老街舉行「護老反暴」誓師及街頭宣導。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

6月15日是「世界老人虐待警醒日」，新北市政府結合社區力量與在地網絡，持續推動家庭暴力三級預防，喚起社會對長者受虐議題的重視。社會局15日攜手新北市紳士協會於鶯歌老街舉辦「護老反暴誓師啟動儀式」，透過行動劇、誓師活動及街頭宣導，深化在地防暴意識，強化社區守護行動力，呼籲全民共同關注長者安全。活動更集結新北各區社區志工與居民共同響應，展現私公協力與全民參與的力量，期盼從社區出發，共築尊重與關懷的防暴安全網。

新北市長期致力於防暴意識的社區扎根，根據家防中心統計，從2019年至2024年間，新北市老人保護通報案件成長率達78.62%。2024年通報3,276件中，逾半為卑親屬對尊親屬施暴，另有親密關係暴力與疏忽照顧情形，反映家庭暴力型態日益複雜，也突顯長者在家庭中所承受的隱性壓力。

▲新北推「護老反暴」行動。（圖／新北市社會局提供）

▲新北社會局長李美珍（中）與新北市紳士協會及友善家庭大使集結呼籲「向暴力say no」。

家防中心指出，除肢體暴力外，語言羞辱、精神控制、經濟剝奪與疏忽照護，都是常見卻易被忽略的虐待型態。像是日前一起個案中，獨居的美玉姨(化名)因孫子情緒失控，砸毀碗盤造成其驚嚇，幸有鄰里向警消即時通報，社工也得以介入，提供協助。

社會局長李美珍表示，「防暴工作不是口號，而是每一個人的責任」。面對超高齡化社會，社會局推動「三安九策」社福照顧網絡，並號召友善家庭大使走入社區，預計今年舉辦超過百場社區防暴宣導，讓更多長者受到關注與保護。

社會局呼籲，若發現疑似長者受暴，請撥打113保護專線，或於緊急時刻撥打110，共同守護長輩安全。

▲新北推「護老反暴」行動。（圖／新北市社會局提供）

▲活動安排行動劇演出，呈現社區鄰里間關懷長者、即時協助受虐長輩的重要性。

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